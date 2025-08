Sisseners favoritt til høsten – storbank skeptisk til prisingen

Investor Jan Petter Sissener sier til E24 at Storebrand-aksjen er blant favorittene for andre halvår.

– Folk begynner kanskje å bli lei av å høre meg snakke om Storebrand, men de leverer på alle sylindere. De vokser jevnt og trutt innenfor både forvaltning, forsikring og bank, sier Sissener.

Han forklarer at aksjen fortsatt er moderat priset, og viser til selskapets sterke kapitalbase og brede eksponering.

– De har altfor mye kapital og er ikke spesielt dyrt priset. Jeg mener det fortsatt er et betydelig potensial oppover, sier han til E24.

Sissener påpeker at hans opprinnelige kursmål på 70 kroner etter hvert ble løftet til 100, deretter 150. Nå ser han mot 170 kroner.

Aksjen stengte på 147,20 kroner fredag.

JPMorgan hever kursmålet

Samtidig som Sissener trekker frem Storebrand som favoritt, har JPMorgan fredag ettermiddag oppjustert sine estimater og hevet kursmålet fra 117 til 135 kroner – fortsatt 35 kroner lavere enn Sisseners kursmål.

Oppjusteringen kommer som følge av sterkere enn ventet resultater for andre kvartal, særlig innen skadeforsikring og garanterte pensjoner.

«Vi hever kursmålet og inntjeningsestimatene våre for Storebrand betydelig etter resultatene for andre kvartal 2025, ettersom resultatet før skatt var omtrent 11 prosent høyere enn våre anslag. Det skyldes primært bedre enn ventet resultat innen skadeforsikring, men også høyere overskuddsdeling i segmentet for garantert pensjon,» skriver analytiker Farooq Hanif.

«Vi gjentar likevel undervekt-anbefalingen på aksjen, som vi fortsatt mener er relativt høyt priset sammenlignet med forsikringsselskaper i Benelux med tilsvarende god risikostyring, kontantgenerering og dreining mot kapitallette produkter – men med bedre utsikter til kapitalavkastning,» fortsetter han.

Storebrand handles til omtrent 11,5 ganger estimert IFRS 17-resultat for 2026, og rundt 14,5 ganger forventet inntjening for samme år, mot 6 til 10 ganger for sammenlignbare selskaper i Benelux (Belgia, Nederland og Luxembourg), ifølge analytikeren.