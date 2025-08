I kjølvannet av nye handelsnyheter, åpnet Oslo Børs opp mandag morgen.

Kl. 11.09 står hovedindeksen i 1.626,44, opp 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Søndag ble det kjent at USA og EU har landet en ny handelsavtale, der EU-varer får toll på 15 prosent. I dag starter også nye handelssamtaler mellom USA og Kina, der fristen for å komme til en enighet i utgangspunktet er førstkommende fredag.

Ellers i Europa er det også oppgang, men børsene har falt litt tilbake siden åpningen. I Frankfurt stiger DAX 0,26 prosent, mens FTSE i London styrkes 0,13 prosent. I Paris er CAC 40 opp 0,63 prosent.

Bevegelser

Dagens tredje mest omsatte aksje er Hexagon Composite, som klatrer 7,18 prosent til 18,22 kroner. Selskapet meldte like etter børsåpning at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer fra en amerikansk produsent av forbruksvarer, til 60 lastebiler. Bestillingen kommer i kjølvann av de siste seks månedenes pilottesting av X15N-lastebiler for naturgass.

Hexagon-aksjen har imidlertid falt kraftig i 2025, og er hittil i år fortsatt ned 60 prosent.

Kongsberg Gruppen falt i åpningen som dagens mest omsatte, men har nå snudd opp 0,18 prosent til 307,55 kroner. Forsvarskjempen er den siste måneden imidlertid svekket over 18 prosent.

Fredag ble det kjent at USA har godkjent et mulig utenlandsk militærsalg til Egypt av Kongsbergs luftvernsystemer. Kontrakten kan være verdt 47,4 milliarder kroner.