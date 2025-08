Ved lunsjtider mandag ligger Oslo Børs opp 0,7 prosent til 1.626,21 poeng.

Dagens bevegelser

Shelf Drilling stiger 2,6 prosent til 9,82 kroner etter å ha fått en ettårig forlengelse for rigg «141» offshore Egypt, med en estimert verdi på 23 millioner dollar.

Hexagon Composite stiger 7,4 prosent til 18,26 kroner etter at selskapet meldte like etter børsåpning at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer fra en amerikansk produsent av forbruksvarer, til 60 lastebiler. Bestillingen kommer i kjølvann av de siste seks månedenes pilottesting av X15N-lastebiler for naturgass.

Det er imidlertid fremdeles et stykke å ta igjen siden årsskiftet, der aksjen har falt 60 prosent så langt i år.

Kongsberg Gruppen ligger opp 0,9 prosent til 309,80 kroner. Fredag ble det kjent at USA har godkjent et mulig utenlandsk militærsalg til Egypt av Kongsbergs luftvernsystemer. Kontrakten kan være verdt 47,4 milliarder kroner.

Shippingaksjene åpner uken sterkt. Frontline stiger 1,2 prosent til 190,25 kroner, tross et fall i VLCC-ratene fredag. Blant bilfraktrederiene stiger Wallenius Wilhelmsen 2,2 prosent til 94,90 kroner, mens Höegh Autoliners ligger opp 2,6 prosent til 106,80 kroner.

BW LPG er ved lunsj opp 1,6 prosent til 140,60 kroner, Stolt-Nielsen er opp 2,2 prosent til 307,50 kroner, mens 2020 Bulkers ligger opp 1,1 prosent til 129,20 kroner.

Søndag ble det kjent at USA og EU har landet en ny handelsavtale, der EU-varer får toll på 15 prosent. I dag starter også nye handelssamtaler mellom USA og Kina, der fristen for å komme til en enighet i utgangspunktet er førstkommende fredag.

Oljeprisen

Mandag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 68,22 dollar, opp 0,9 prosent. Brent-oljen med levering i september er opp 0,8 prosent til 68,98 dollar.

Handelsavtalen mellom USA og EU, samt en mulig forlengelse av tollpausen mellom USA og Kina, støtter ifølge IG-analytiker Tony Sycamorede de globale finansmarkedene og oljeprisene.

«Med risikoen for en langvarig handelskrig og viktigheten av at tollfristen i august gradvis blir avviklet, har markedene reagert positivt», skriver Sycamore i en oppdatering, ifølge TDN Direkt.

Børslokomotivet Equinor er opp 0,8 prosent til 259,70 kroner, mens Vår Energi er opp 0,5 prosent til 34,81 kroner og Aker BP stiger 0,5 prosent til 247,80 kroner.

Sistnevnte meldte i morges at de har inngått en avtale med den japanske oljegiganten Japex om å bytte en eierandel på 10 prosent i Alve Nord-utbyggingen og en eierandel på 3,5 prosent i Verdande-utbyggingen. Til gjengjeld vil Aker BP motta porteføljen til Japex i den nordlige Nordsjøen, samt et kontantvederlag på 14 millioner dollar.