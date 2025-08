Oppturen fortsetter: Alle venter på ukens nyheter fra Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,41 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,1 prosent til 15,24.

Kvartalstall

I løpet av denne uken skal tungvektere som Microsoft, Meta, Amazon og Apple legge frem sine kvartalstall. Om lag 30 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen presenterer sine resultater i løpet av de neste fem dagene.

USA/EU

USA og EU ble søndag enige om en rammeavtale om handel, hvor EU-varer ilegges en toll på 15 prosent i USA. EU vil foreta investeringer verdt 600 milliarder dollar i USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder. EU skal også kjøpe amerikansk forsvarsutstyr, ifølge Donald Trump.

Makro

Handelsbanken understreker i mandagens morgenrapport at det er tre nøkkelhendelser som vil prege uken: rentemøte i Fed på onsdag, kjerne-PCE på torsdag og arbeidsmarkedsrapporten for juli på fredag.

«Vi tror Fed holder renten uendret på onsdag, og at Powell fortsetter å signalisere tålmodighet. Men spenningen stiger mot høsten, særlig om inflasjonen biter seg fast og arbeidsmarkedet viser svakhetstegn. Da kan retningen snu raskt», skriver Handelsbanken.

Korreksjon?

«Børsene har blitt dyrere, men først og fremst i USA, der vi nå tangerer topp-prisingen fra 2000 og 2021/22. Det kan bety en snarlig korreksjon. Samtidig når makrobildet er såpass stabilt bra, og inntjeningen overrasker bra (80 prosent på S&P-indeksen bedre enn ventet så langt), så kan denne korreksjonen også komme senere enn vi trodde», skriver analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities.