«Ensidig» avtale senker bilaksjer

President Donald Trumps nye handelsavtale omfatter blant annet en 15 prosent amerikansk tollavgift på de fleste varer fra EU, mens tollsatsen på stål og aluminium forblir 50 prosent. EU skal dessuten investere 600 milliarder dollar i USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder dollar over tre år. Som om ikke det var nok, lover unionen å kjøpe en mengde våpen fra USA og frita amerikanske varer fra tollavgifter.

Ikke overraskende høstet avtalen kritikk for sin ensidighet. Ved 16.30-tiden mandag var Stoxx 600-indeksen 0,2 prosent lavere, mens S&P 500 hadde lagt på seg 0,2 prosent. I tillegg svekket euroen seg med 0,9 prosent mot dollar.

Også europeiske bilaksjer slet, ettersom selv en 15 prosent tollsats gir betydelige konkurranseulemper i USA. For Volkswagen, Volvo Car, BMW og Mercedes-Benz ble nedturen på 3–4 prosent.

I tillegg la europeiske politikeres løfter om å kjøpe mer amerikansk krigsutstyr en demper på våpenindustrien i vår del av verden. Aksjer som Thales, Saab, Thyssenkrupp og Rheinmetall var 2–4 prosent lavere.

Lengre ned på avkastningsskalaen fant vi nederlandske Heineken, som sank med nesten 8 prosent. Bryggeriet meldte om et 0,4 prosent volumfall i andre kvartal, angivelig som følge av at langvarige prisforhandlinger forsinket en del leveranser. Ledelsen venter dessuten en svak utvikling i Nord- og Latin-Amerika, grunnet økonomisk usikkerhet, tollavgifter og redusert kjøpekraft blant forbrukerne. På den positive siden slo Heinekens salgs- og driftsresultatsvekst på henholdsvis 2,1 prosent og 7,4 prosent analytikernes forventninger, og ledelsen jekket opp sitt anslag for årets kostnadskutt.

Forøvrig har Shillers P/E – som viser S&P 500s prising i forhold til et tiårig, inflasjonsjustert inntjeningssnitt – steget til 39,0. Nivået er det høyeste siden august 2000, kort tid før den tidens dotcomboble sprakk. Multippelen er dessuten 125 prosent høyere enn snittet siden 1871. En annen indikator, pris/bok, er enda høyere enn toppen fra dotcomtiden.