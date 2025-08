Kjell Inge Røkke skapte stort rabalder da han i september 2022 satte seg på flyet til skatteparadiset Lugano i Sveits - uten hensikt å returnere til Norge.

Moldenseren, som er Norges 8. rikeste person, har imidlertid ikke lagt moderlandet helt bak seg. Hans formue på 35,5 milliarder kroner er i stor grad knyttet til Aker-konsernet, med selskaper som Aker BP, Aker Solutions, Cognite og Solstad Offshore.

The Resource Group TRG, Kjell Inge Røkkes private holdingselskap, eier 96 prosent av TRG Holding, som igjen er hovedaksjonær med 68 prosent eierskap i Aker.

For 2024 endte The Resource Group med et totalresultatet på rett over 10 milliarder kroner, solid opp fra fjoråret på minus 2 milliarder kroner. Ser man bort fra salgsgevinster og minoritetsinteresser, endte resultatet på 1,8 milliarder kroner.

Gjennom 2024 solgte Aker en rekke virksomheter eller eierandeler, og realiserte dermed betydelige gevinster. Størst var Aker Carbon Capture, som ble sammenslått med karbonfangstvirksomheten til SLB. Dette nettet en gevinst på 4,81 milliarder kroner.

Ellers ga salget av Aker Biomarines virksomhet Feed Ingredients gevinster på 2,14 milliarder kroner. Salget av Philly Shipyard til Hanwha ga en gevinst på 1,35 milliarder. Totalt har konsernet bokført inntekter fra avviklet virksomhet på 8,25 milliarder kroner.

Ikke overraskende har konsernet en bunnsolid finansiell stilling. De totale eiendelene utgjorde 113 milliarder kroner, hvorav egenkapitalen ligger på 68,5 milliarder. Ser man utelukkende på Røkkes eierandeler, ender egenkapitalen på 39 milliarder kroner, opp fra 32 milliarder kroner.

Av resultatet tas 800 millioner kroner ut i utbytte. 300 millioner av disse i ordinært utbytte og 500 millioner i et tilleggsutbytte.