Politiet i New York opplyser at den 27 år gamle gjerningsmannen tidligere har fått helsebehandling for psykiske lidelser. Han har ikke noe rulleblad for andre tidligere alvorlige kriminelle forhold.

Han var iført en skuddsikker vest og bar på et automatgevær da han tok seg inn i kontorbygget. Politiet mener han har handlet alene, og søker ikke etter mulige andre gjerningspersoner.

HEDRET KOLLEGA: Da liket av sikkerhetsvakten, som til daglig jobber som politibetjent i New York ble brakt ut av Blackstone-bygget, stilte flere politifolk seg opp ved ambulansen og hedret hans minne. FOTO: NTB

Ansatte barrikaderte dører

Største leietager i den 44. etasjer høye skyskraperen er Blackstone Group.

Selskapet er et av verdens største finansselskaper som forvalter 1.200 milliarder dollar i ulike investeringer.

Om noen av selskapets ansatte er drept eller skadd i hendelsen, er foreløpig uklart, men gjerningspersonen ble funnet død i samme etasje hvor Blackstone har kontorer.

Men i sosiale medier er det publisert bilder av Blackstone-ansatte som gjemmer seg for skytteren og barrikaderer dører inn til sine kontorer med møbler.

Også revisjonsselskapet KPMG, Deutsche Bank, investeringsselskapet Piper Sandler og det irske konsulatet er blant de 350 leietagerne i bygningen.

SPERRET AV FINANSDISTRIKT: Politiet og redningsetatene stengte ned flere gater rundt Blackstone-bygget i New York da gjerningsmannen skjøt og drepte 4 personer. FOTO: NTB

Kaos i finansdistriktet

Området hvor masseskytingen fant sted omtales som Park Avenue-korridoren og huser en rekke finansinstitusjoner, konsulater og større internasjonale konsern.

Selv om de ikke ble direkte berørt, merket tusenvis av kontoransatte hva som skjedde i nabolaget da politiet stengte av flere kvartaler og gater.

Rundt 500 meter unna 345 Park Avenue ligger New York-kontoret til Viking Global Investors, grunnlagt av hedgefondforvalteren Ole Andreas Halvorsen. Selskapet har kontorer i 660 Fifth Avenue.

Også Norges Bank, hvor flere forvaltere jobber med investeringer i oljefondet, har kontorer fem-seks minutters gange unna Blackstone-bygget.