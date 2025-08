Tirsdagens høydepunkter

USA: CB forbrukertillit juli, kl. 16.00

Annet:

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

AstraZeneca, Barclays, Boeing, Booking Holdings, Electronic Arts, Kering, Logitech, L’Oréal, Merck, Mondelez International, Nomura, Orange, PayPal, Philips, Procter & Gamble, Royal Caribbean Cruises, Snap, Spotify, Starbucks, Stellantis, UnitedHealth, UPS, Visa

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Reitan-familien har brukt over én milliard kroner på sykkellaget Uno-X Mobility. Nå ønsker de å få inn en partner, og de skal være i dialog med flere kandidater.

Ole Robert Reitan poengterer at de har fått til sterke resultater med relativt sett små ressurser. I årets Tour de France ble det etappeseier for Jonas Abrahamsen og en historisk sjetteplass i sammendraget for Tobias Halland Johannessen.

Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand, mener spesielt to aksjer vil overraske positivt i siste del av resultatsesongen. Disse er Nordic Semiconductor og Subsea 7.

Så langt i resultatsesongen har to av tre selskaper på Oslo Børs overrasket positivt, både på drift og på bunnlinje. Nielsen påpeker at dette er et veldig høyt nivå.

Energiselskapet CapeOmega tapte en halv milliard kroner på å selge gassinfrastruktur til staten. I tillegg hadde selskapet en effektiv skattesats på 120 prosent.

Dermed endte fjoråret med et underskudd på 486 millioner kroner for CapeOmega. Som følge av salget er selskapets eiendeler krympet fra 16 milliarder til 2,7 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om tollavtalen mellom president Donald Trump og EU-topp Ursula von der Leyen.

Avtalen er typisk Trump. Han lanserer provoserende krav og reduserer kravene under forhandlingene. Foreløpig er alle glade for at EU bare blir «straffet» med 15 prosent toll inn i USA. Trump-metoden vant, men dollaren falt mot euro, skriver Hegnar.