Markant nedgang i Japan og Hongkong

Det er bred nedgang på flere ledende indekser i Asia-regionen.

Hang Seng i Hongkong er i 06-tiden ned 0,9 prosent.

Japanske Nikkei 225 faller også 0,9 prosent.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,1 prosent, mens CSI 300-indeksen er ned 0,05 prosent.

Mandag møttes amerikanske og kinesiske handelsrepresentanter i Stockholm til en tredje runde med forhandlinger, med mål om å forlenge 90 dagers pausen som ble etablert i mai.

Tollfristen 1. august nærmer seg, i tillegg til rentebeslutninger fra Bank of Japan og Federal Reserve.

Aksjene til selskaper som produserer babyprodukter i Kina, stiger markant tirsdag etter at myndighetene lanserte et program for barnetrygd. Kina vil tilby en årlig barnetrygd på 3.600 yuan (501 dollar) for hvert barn født 1. januar 2025 eller senere, frem til barnet fyller tre år, opplyste myndighetene mandag etter stengetid på børsene. Beingmate-aksjen stiger 6,5 prosent på nyheten.

Over 30 personer er døde i Beijing etter kraftig nedbør og ekstremvær. Over 80.000 mennesker er blitt evakuert, ifølge statskringkasteren China Central Television, gjengitt av Bloomberg.