Nordnet spår svak oppgang på Oslo Børs

–To av tre selskaper på Oslo Børs har overrasket positivt både på drift og på bunnlinjen, sier Hans Thrane Nielsen, som tror Nordic Semiconductor og Subsea 7 vil overraske positivt i siste del av resultatsesongen.

Dollar styrket seg kraftig mot euro mandag, og euro handles nå nesten 1,5 prosent lavere enn for ett døgn siden.

«De siste 24 timene har markedet forsøkt å ski across the turbulent i kjølvannet av handelsavtalen mellom USA og EU. Den skiftende reaksjonen på avtalen ble kanskje best illustrert av Volkswagen mandag: Aksjen spratt opp 3,02 prosent i åpningsminuttene, men endte til slutt ned 3,58 prosent. Det kan ha vært et klassisk tilfelle av "buy the rumour, sell the fact",» skriver Deutsche Bank i en morgenrapport.

Les også Røkke skuffet inn mange milliarder etter storsalg Kjell Inge Røkkes The Resource Group fikk et totalresultat på 10 milliarder etter salg av Aker Carbon Capture og flere andre selskaper.

Oslo Børs

Hoveindeksen endte opp 0,7 prosent til 1.625,05 poeng mandag.

Hexagon Composite steg 7,5 prosent til 18,28 kroner etter at selskapet meldte like etter børsåpning at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer fra en amerikansk produsent av forbruksvarer, til 60 lastebiler. Bestillingen kommer i kjølvann av de siste seks månedenes pilottesting av X15N-lastebiler for naturgass.

Børslokomotivet Equinor endte dagen opp 3,0 prosent til 265,40 kroner, mens Vår Energi steg 2,4 prosent til 35,46 kroner. Aker BP steg 3,5 prosent til 255 kroner.

Shippingaksjene åpnet uken sterkt. Frontline steg 2,6 prosent til 192,85 kroner, tross et fall i VLCC-ratene fredag. Blant bilfraktrederiene steg Wallenius Wilhelmsen 2,6 prosent til 95,35 kroner, mens Höegh Autoliners endte dagen opp 3,6 prosent til 107,80 kroner.

Wall Street

Mandag endte S&P 500 opp 0,02 prosent til 6.389,77. Nasdaq gikk opp 0,33 prosent til 21.178,58. Dow Jones endte ned 0,14 prosent til 44.837,56.

Nok en gang stengte dermed S&P 500 og Nasdaq på all-time high.

Om lag 30 prosent av selskapene i S&P 500-indeksen presenterer sine kvartalstall denne uken. Blant disse er tungvektere Microsoft, Meta, Amazon og Apple. Mandag endte Microsoft ned 0,7 prosent, Meta opp 0,3 prosent, Amazon opp 0,6 prosent og Apple ned 0,4 prosent

Tesla ga gass med en oppgang på 3,4 prosent. I helgen bekreftet Tesla-sjef Elon Musk på X at selskapet har inngått en halvlederavtale verdt 16,5 milliarder dollar, tilsvarende 167 milliarder kroner, med Samsung Electronics. Avtalen har vært gjeldende siden fjoråret, men navnet på kunden har hittil vært holdt hemmelig.

Asia

Hang Seng i Hongkong er i 06-tiden ned 0,9 prosent.

Japanske Nikkei 225 faller også 0,9 prosent.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,1 prosent, mens CSI 300-indeksen er ned 0,05 prosent.