Oppgangen tiltar på Oslo Børs: ABG senker Fredly-aksje – kursfest for LNG-rederier

Kl. 10.16 er hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,54 prosent til 1.633 poeng.

Brent-olje med levering i september faller 0,1 prosent til 69,97 dollar fatet, men opp fra 69,88 dollar ved stengetid mandag.

Equinor stiger 1,2 prosent til 268,70 kroner, Aker BP handles ned 0,2 prosent til 254,30 kroner, og Vår Energi faller 0,1 prosent til 35,44 kroner.

Jens Rugseth-favoritten Link Mobility er opp 8,8 prosent til 32,70 kroner etter at Arctic Securities løftet kursmålet sitt fra 33 til 47 kroner.

«Vi har oppjustert våre estimater for kontant-EBIT og resultat pr. aksje (EPS) for 2026 med rundt 50 prosent etter å ha innarbeidet oppkjøpet av SMSPortal i prognosene, samt løftet våre antakelser for organisk vekst med 2–3 prosentpoeng til 10 prosent,» skriver meglerhuset, som anbefaler kjøp.

Questerre Energy Corporation kjøper det skiferoljebaserte produksjons- og raffineringsselskapet Parana Xisto med oppgjør i aksjer. Aksjen stiger 2,9 prosent til 2,33 kroner.

DNB stiger 0,1 prosent til 259,30 kroner. Morgan Stanley har kuttet kursmålet fra 280 til 263, og gjentar salgsanbefalingen.

IDEX Biometrics har inngått en teknologipartneravtale som innebærer at selskapets FIDO Access-kort blir tilgjengelig i Vietnam og Sørøst-Asia. Aksjen stiger 10,9 prosent.

Arne Fredly-aksjen Kongsberg Automotive har blitt nedgradert hos ABG Sundal Collier fra kjøp til hold, men kursmålet løftes fra 1,60 til 1,65 kroner.

«KOA har hatt en sterk utvikling siden april (opp rundt 35 prosent), men vi mener nå at forholdet mellom risk/reward er svekket. Resultatforventningene for KOAs kunder fortsetter å falle, og våre bransjedata peker mot lavere volumer og ordreinngang hos sentrale kunder i både USA og Europa,» skriver ABG.

Aksjen faller 5,0 prosent til 1,59 kroner.