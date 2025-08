Tirsdag klokken 15 står hovedindeksen ved Oslo Børs opp 0,3 prosent til 1629,2 poeng. Med det er Oslo Børs opp 14,3 prosent hittil i år.

Syv aksjer står i all-time high: Odfjell Drilling, Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A, Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B, Veidekke, Moreld, MatvareExpressen og Jacktel.

Brent-olje med levering i september faller 0,1 prosent til 70,0 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 66,8 dollar fatet.

Equinor stiger 1,1 prosent til 268,2 kroner, Aker BP handles opp 0,1 prosent til 255,3 kroner, og Vår Energi stiger 0,9 prosent til 35,8 kroner.

Jens Rugseth-favoritten Link Mobility er opp hele 9,8 prosent til 33,0 kroner, etter at Arctic Securities løftet kursmålet sitt fra 33 til 47 kroner.

«Vi har oppjustert våre estimater for kontant-EBIT og resultat pr. aksje (EPS) for 2026 med rundt 50 prosent etter å ha innarbeidet oppkjøpet av SMSPortal i prognosene, samt løftet våre antakelser for organisk vekst med 2–3 prosentpoeng til 10 prosent», skriver meglerhuset.

Olje- og gasselskapet Questerre Energy kjøper det skiferoljebaserte produksjons- og raffineringsselskapet Parana Xisto med oppgjør i aksjer. Aksjen stiger hele 12,8 prosent til 2,6 kroner.

Kongsberg Automotive har blitt nedgradert hos ABG Sundal Collier fra kjøp til hold, men kursmålet løftes fra 1,60 til 1,65 kroner.

«KOA har hatt en sterk utvikling siden april (opp rundt 35 prosent), men vi mener nå at forholdet mellom risk/reward er svekket. Resultatforventningene for KOAs kunder fortsetter å falle, og våre bransjedata peker mot lavere volumer og ordreinngang hos sentrale kunder i både USA og Europa», skriver ABG.

Aksjen faller hele 8,2 prosent til 1,5 kroner.

IDEX Biometrics har inngått en teknologipartneravtale som innebærer at selskapets FIDO Access-kort blir tilgjengelig i Vietnam og Sørøst-Asia. Aksjen stiger 8,2 prosent til 3,6 kroner.

Shipping

EU og USAs handelsavtale innebærer at Europa skal erstatte russisk olje og gass med amerikansk energiimport til en verdi av 750 milliarder dollar over de neste tre årene.

Mandag steg LNG-aksjer markant på nyheten, med Awilco LNG opp 31 prosent, mens Cool Company og Flex LNG var opp henholdsvis 6,4 og 3,4 prosent.

Arctic Securities mente kursoppgangene var en overreaksjon, og forventet at disse ville falle noe tilbake i dag. Awilco faller 9,6 prosent, mens Cool og Flex stiger henholdsvis 3,4 prosent og 5,2 prosent.

– Om dette resulterer i en vridning av dagens eksport, på den måten at Europa importerer det som ellers ville gått til Asia, vil dette være negativt for tank- og gasshipping, uttalte analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier mandag.

Tankrederiet Frontline er ned 0,4 prosent til 192,1 kroner, og MPC Container Ships er opp 0,8 prosent til 19,6 kroner. BW LPG faller 1,8 prosent til 139,9 kroner.

Sjømatindeksen er ned 1,2 prosent, med blant annet SalMar ned 2,7 prosent til 419,0 kroner.

Ellers stiger Kongsberg Gruppen og Norwegian henholdsvis 0,8 og 2,1 prosent til 307,5 kroner og 17,1 kroner.