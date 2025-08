Med et verdsettelsesnivå på 3,3x EV/EBITDA for 2027 og utsikter til marginløft fra andre halvår neste år, peker meglerhuset på solid oppside i aksjen, i tillegg til en ventet utbyttefest før fusjon.

«Vi ser fortsatt betydelig oppsidepotensial, særlig med tanke på marginutvikling og den attraktive fusjonsstrukturen,» skriver analytiker Martin Huseby Karlsen i rapporten.

Høye marginforventninger

Frem mot fusjonen med italienske Saipem, som ventes å sluttføres i andre halvår 2026, blir operasjonell gjennomføring nøkkelen for Subsea 7. Nye PLSV-kontrakter (rørleggingsfartøyer) skal bidra til å løfte marginene over 20 prosent i 2026, noe som kan gi rom for nye oppjusteringer i estimater.

DNB Carnegie venter i sin Q2-preview en justert EBITDA på 345 millioner dollar, noe som er 3 prosent under konsensus. For hele 2025 ligger meglerhuset på midtpunktet i guidingen med 1,34 milliarder dollar i EBITDA.

Fusjon med ekstra verdi

Saipem og Subsea 7 signerte fusjonsavtalen tidligere i år, og meglerhuset mener Subsea 7s aksjonærer kommer styrket ut: «En engangsutbetaling på rundt 4,2 milliarder kroner (tilsvarende rundt 39 kroner pr. aksje) er ventet før transaksjonen lukkes, nær 19 prosent av dagens aksjekurs.»

Samtidig estimerer DNB Carnegie en fair verdi for Subsea 7 som frittstående selskap til 263 kroner pr. aksje, men priser inn en konservativ rabatt for fusjonsrisiko og verdsetter Saipems virksomhet forsiktig.

Fundamentalt sterk case

Subsea 7 handles nå med en 2026e P/E på 10x og EV/EBITDA på 4x, hvilket anses som lavt gitt selskapets sterke kontraktsposisjon og solid inntjeningsprofil. Boken er nesten full gjennom 2027, og både TechnipFMC og DOF peker på høy aktivitet og god prising i markedet.

I tillegg er det ventet at Subsea 7 deler ut totalt 39 kroner pr. aksje før fusjonen, en direkteavkastning på over 16 prosent inkludert årets ordinære utbytte.

Storbank deler anbefalingen

Barclays deler det positive synet og anbefaler å bygge posisjoner i olje- og energisektoren.

I en fersk analyse peker storbanken på lavere vekst i ikke-Opec-produksjon, stigende etterspørsel og et mulig skifte mot en flerårig bull-marked for olje. Amerikansk skifer viser tegn til stagnasjon, og Opec+ sine reserver tappes for første gang på over et tiår, noe som kan føre til strammere markeder og høyere priser fra 2027 og utover. Barclays fremhever Subsea 7 som en attraktiv aksje innen oljeservice, sammen med blant annet Saipem og ADNOC Drilling, og mener sektoren som helhet er undervurdert.