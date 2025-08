Novo Nordisk-krakk: Flere aksjer straffes etter elendig guiding

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, Dow Jones er uforandret mens S&P 500 har gått opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 14,80.

Dårlig guiding fra UnitedHealth

Tirsdag har endelig UnitedHealth gått ut med en oppdatert 2025-prognose. Det amerikanske helseforsikringsselskapet forventer nå et justert resultat på minst 16 dollar pr. aksje i år, noe som er langt under analytikernes forventning på 20,91 dollar pr. aksje, ifølge CNBC.

Samtidig forventer ledelsen en omsetning på mellom 445,5 og 448 milliarder dollar for året, mens konsensus er på 449,16 milliarder dollar. Aksjen faller 7,2 prosent.

Krakk i Novo Nordisk

Novo Nordisk stuper 21,7 prosent etter å ha senket forventningene for veksten av Wegovy og Ozempic i inneværende år. Ny guiding tilsier nå en salgsvekst på 8–14 prosent og resultatvekst på 10–16 prosent, mot tidligere 13–21 prosent og 16–24 prosent.

Farmasiselskapet har utnevnt Maziar Mike Doustdar til ny konsernsjef, med tiltredelse 7. august.

USA/EU

Handelsavtalen mellom EU og USA fikk mye oppmerksomhet i finansmarkedene mandag, og DNB Carnegie understreker at tollsatsen på 15 prosent er høyere enn bankens prognoser fra mai, der økonomene la til grunn en sats på 10 prosent.

«For USAs del kan dette kasseres inn som nok en seier for Trump, som nå mest sannsynlig oppnår både redusert handelsunderskudd og økte tollinntekter til staten. Samtidig vil det nok også bety både høyere inflasjon og renter enn uten tollsatsene», skriver DNB Carnegie i en rapport.