Nedtur for Novo

Etter tirsdagens kursfall på 21 prosent er børsverdien av Novo Nordisk nesten to tredjedeler slankere enn på toppen i fjor sommer. Farmasigiganten nedjusterte guidingen for årets omsetningsvekst og driftsmargin til henholdsvis 8–14 prosent og 10–16 prosent. Dette var Novos andre resultatvarsel siden nyttår, og årsaken er skuffende etterspørsel etter slankemedikamentene Wegovy og Ozempic. Et underliggende problem er hard konkurranse fra både lavkosttilbydere og Eli Lilly. Selskapet fortalte videre at en ny toppsjef tar over roret fra og med torsdag 7. august, dagen etter at selskapet publiserer tall for andre kvartal.

I samme sektor var New Jersey-baserte Merck ned med 4 prosent. Selskapets topplinje krympet med 2 prosent fra fjorårets andre kvartal og bommet på konsensusestimatet, mye grunnet langt lavere salg av vaksinen Gardasil. Nå skal ledelsen restrukturere og høvle ned kostnadene, men resultatene av dette blir neppe synlige før i 2027.

Også Procter & Gamble la frem et ferskt regnskap. Omsetningen økte med skarve 2 prosent fra samme periode året før, men det var mer enn analytikerne hadde spådd. Også inntjeningen overrasket positivt. Konsernet anslår at Trumps tollavgifter vil øke kostnadene med 1 milliard dollar i de neste tolv månedene, men dette vil delvis oppveies av prisøkninger på 4–6 prosent for rundt en fjerdedel av P&Gs amerikanske varer. Ved 16.30-tiden var aksjekursen uansett nær uendret.

Forøvrig var Royal Caribbean blant de amerikanske børstaperne, med et kursfall på mer enn 6 prosent. Cruiseoperatørens inntekter skuffet marginalt, mens inntjeningen pr. aksje overrasket positivt. Som om ikke det var nok, ble guidingen for hele 2025 oppjustert. Selskapets anslag for tredje kvartal skuffet imidlertid, og Royal Caribbeans nye skip er i dyreste laget for en del kontantstrømfokuserte investorer. På den positive siden meldte ledelsen om fortsatt sterk etterspørsel i cruisemarkedet, visst nok fordi amerikanerne foretrekker å bruke penger på «opplevelser» heller en fysiske varer.