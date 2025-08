ET HOVEDTEMA: Tilstanden på arbeidsmarkedet vil være et hovedtema under Federal Reserves rentemøte som avsluttes onsdag. Styreleder Jerome Powell har beskrevet arbeidsmarkedet som «solidt» og nevnt usikkerhet rundt inflasjonseffekten av tollsatser som begrunnelse for å holde renten stabil. Foto: Al Drago/Bloomberg

