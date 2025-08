Skvist analytikermassasje

I tillegg skaper analytikerne en forventningsdynamikk, som både kan være positiv og negativ. Økt handel i aksjen, lavere risikopremie og høyere nåverdi. Ifølge teorien. Og alle liker jo å overgå markedsforventningene. Kvartal, etter kvartal.

Uansett purist, eller pragmatiker, har mange selskaper laget egne regler for en stilleperiode hvor man ikke har kontakt med investorer og analytikere. I perioden frem til stilleperioden er det ofte mange som ønsker en samtale med ledelsen for en oppdatering.

Det er da problemene starter, og henvendelsene kommer i alle farger og fasonger. Ifølge en undersøkelse om pre-close calls ønsker analytikerne å diskutere nyheter og utvikling i sammenlignbare selskaper, konsensusestimater og analytikerens egen estimater. Ofte et rent minefelt.

70 prosent av selskapene med en markedsverdi over 10 milliarder kroner avholder slike samtaler i Norge. Det krevende er ofte å finne den riktige balansen for sitt selskap mellom puristen og pragmatikeren.

Det hevdes at det er flere problematiske momenter med enkelte pre-close calls: At kun analytikere får delta, at de skjer i løpet av handelsdagen og at det ikke referatføres. Til poenget med timingen, så betyr det intet siden samtalene ikke skal gi ny kursdrivende informasjon. Da sender man en børsmelding. Til anbefalingene fra ESMA, så står de støtt:

Gjør en grundig vurdering av informasjonen man har til hensikt å offentliggjøre.

Innsideinformasjon skal ikke formidles slik:

Offentliggjør tidspunkt og tema for pre-close calls i god tid.

Gjør materiale som benyttes tilgjengelig på selskapets webside.

Gjør opptak av pre-close calls og gjør dette tilgjengelig for tilsynsmyndighetene på forespørsel.

Hold oversikt over informasjon som blir publisert på pre-close calls.

Eksemplet med Puma er ikke isolert, og flere eksempler preger nå den norske debatten. Til tross for at mange norske selskaper avholder ekstremt ryddige pre-close calls, som DNB, vil den negative oppmerksomheten rundt ordningen trolig føre til en innskjerpet praksis.

56 prosent av de største selskapene har allerede vurdert endringer i sin rapportering. Det tallet vil stige i høst. Analytikere skal informeres. Ikke masseres.

Meningene står for skribentens personlige syn.

Geir Bjørlo

Partner i Corporate Communications og komitémedlem i Foreningen for finansfag