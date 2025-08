Rødt på Wall Street: Flere aksjer faller etter kvartalstall

I 21-tiden er alle de tre ledende indeksene i rødt på Wall Street. Nasdaq er ned 0,21 prosent. Dow Jones er ned 0,54 prosent. S&P 500 har gått ned 0,27 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,33 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 14,36.

Handelsavtalen mellom EU og USA fikk mye oppmerksomhet i finansmarkedene mandag, og DNB Carnegie understreker at tollsatsen på 15 prosent er høyere enn bankens prognoser fra mai, der økonomene la til grunn en sats på 10 prosent.

«For USAs del kan dette kasseres inn som nok en seier for Trump, som nå mest sannsynlig oppnår både redusert handelsunderskudd og økte tollinntekter til staten. Samtidig vil det nok også bety både høyere inflasjon og renter enn uten tollsatsene», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Aksjer

Denne uken legger nær en tredjedel av alle selskapene i S&P 500-indeksen sine kvartalstall. Av de viktige Magnificent Seven-selskapene, skal Microsoft, Meta, Amazon og Apple ut i ilden onsdag og torsdag.

Tirsdag faller Microsoft 0,1 prosent, mens Meta er ned 1,2 prosent, Amazon er ned 0,6 prosent og Apple ramler 1 prosent. Ellers er Nvidia ned 0,2 prosent, Alphabet opp 1,3 prosent og Tesla ned 1,2 prosent.

Før børsåpningen la Spotify frem skuffende tall . Den svenske musikktjenesten får flere månedlige brukere, opp til 696 millioner fra 626 millioner i samme kvartal i fjor, og premium-abonnenter opp til 276 millioner fra 246 millioner. Likevel falt driftsresultatet til 406 millioner euro, langt bak prognosen på 539 millioner euro. Etter skatt resulterte det i et tap på 86 millioner euro. Aksjen faller hele 9,6 prosent

Tirsdag har endelig UnitedHealth gått ut med en oppdatert 2025-prognose. Det amerikanske helseforsikringsselskapet forventer nå et justert resultat på minst 16 dollar pr. aksje i år, noe som er langt under analytikernes forventning på 20,91 dollar pr. aksje. Samtidig forventer ledelsen en omsetning på mellom 445,5 og 448 milliarder dollar for året, mens konsensus er på 449,16 milliarder dollar. Aksjen faller 5 prosent.

Novo Nordisk stuper 21 prosent etter å ha senket forventningene for veksten av Wegovy og Ozempic i inneværende år. Ny guiding tilsier nå en salgsvekst på 8–14 prosent og resultatvekst på 10–16 prosent, mot tidligere 13–21 prosent og 16–24 prosent. Farmasiselskapet har utnevnt Maziar Mike Doustdar til ny konsernsjef, med tiltredelse 7. august.

Boeing taper fortsatt penger, men pilene peker oppover for den amerikanske flyprodusenten. Underskuddet endte på 176 millioner dollar, ned fra 1,09 milliarder i samme kvartal i fjor. Justert for engangseffekter endte tapet på 433 millioner dollar, bedre enn forventet Selskapet leverte over 150 fly. Sist gang selskapet leverte så mange fly i andre kvartal var i 2018. Det var også det siste året Boeing leverte et årlig overskudd. Aksjen faller 4,3 prosent

Ellers har kvartalstallene fra betalingstjenesten PayPal, posttjenesten UPS og hvitevareselskapet Whirlpool bommet på forventingene, og belønnes følgelig med kursfall på henholdsvis 8, 9 og 13 prosent. Også Royal Caribbean Cruises bommet, og faller 5 prosent.