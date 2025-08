Tirsdag har endelig UnitedHealth gått ut med en oppdatert 2025-prognose. Det amerikanske helseforsikringsselskapet forventer nå et justert resultat på minst 16 dollar pr. aksje i år, noe som er langt under analytikernes forventning på 20,91 dollar pr. aksje. Samtidig forventer ledelsen en omsetning på mellom 445,5 og 448 milliarder dollar for året, mens konsensus er på 449,16 milliarder dollar. Aksjen gikk ned 7 prosent.

Novo Nordisk senket forventningene for veksten av Wegovy og Ozempic i inneværende år. Ny guiding tilsier nå en salgsvekst på 8–14 prosent og resultatvekst på 10–16 prosent, mot tidligere 13–21 prosent og 16–24 prosent. Farmasiselskapet har utnevnt Maziar Mike Doustdar til ny konsernsjef, med tiltredelse 7. august. Aksjen stupte 22 prosent.

Boeing taper fortsatt penger, men pilene peker oppover for den amerikanske flyprodusenten. Underskuddet endte på 176 millioner dollar, ned fra 1,09 milliarder i samme kvartal i fjor. Justert for engangseffekter endte tapet på 433 millioner dollar, bedre enn forventet Selskapet leverte over 150 fly. Sist gang selskapet leverte så mange fly i andre kvartal var i 2018. Det var også det siste året Boeing leverte et årlig overskudd. Aksjen falt 4,5 prosent

Ellers har kvartalstallene fra betalingstjenesten PayPal, posttjenesten UPS og hvitevareselskapet Whirlpool bommet på forventingene, og aksjene ble følgelig belønnet med kursfall på henholdsvis 8,7, 10,6 og 13,3 prosent. Også Royal Caribbean Cruises bommet, og falt 5 prosent.

Olje

Oljeprisene bykset i etterkant av en ny kraftsalve fra USAs president Donald Trump. Han vil nå innføre omfattende sanksjoner mot Russland med mindre president Vladimir Putin inngår en våpenhvile med Ukraina innen ti dager fra og med tirsdag.

En av disse er en straffetoll på Russland på 100 prosent. Mer bitende er trolig sanksjoner mot alle Russlands handelspartnere, inkludert Kina og India som kjøper store mengder olje fra landet. At dette vil øke oljeprisen, plager ikke presidenten.

– Jeg er ikke bekymret. Vi har veldig mye olje i landet vårt. Vi kan øke det enda mer, har Trump uttalt.

Et fat WTI-olje med levering september bykset 3,9 prosent til 69,33 dollar. Et fat Brent-olje med levering september steg 3,7 prosent til 72,67 dollar.