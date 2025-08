Dette skjer i dag

USA: Pending home sales juni, kl. 16.00

Russland: Arbeidsledighet juni, kl. 18.00

USA: Fed rentebeslutning kl. 20.00, pressekonf. kl. 20.30

Brasil: Rentebeslutning, kl. 23.30

Annet:

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Adidas, Airbus, Banco Santander, BASF, CaixaBank, Cognizant, Danone, eBay, Ford Motor, Garmin, Hermès International, HSBC Holdings, GlaxoSmithKline, Intesa Sanpaolo, Kraft Heinz, Leonardo, Mercedes-Benz, Meta, Microsoft, Panasonic, Porsche, Qualcomm, Telefónica

Her er de viktigste sakene i Finansavisen onsdag 30. juli:



Aage Thoresen er en gigant på handelseiendom. Nå dropper han Norge siden rentenivået er for høyt og kjøper bare i Danmark.

Thoresen står bak Aka, et av Norges største og raskest voksende private eiendomsselskaper innen handel. Etter store kjøp i Danmark har han nå 300 eiendommer og en balanse på 8 milliarder kroner. Om få år sikter han mot 8 milliarder bare i Danmark.

Mímir Kristjánsson i Rødt mener Norge er på ville veier og legger frem et manifest fullt av skattegrep. Der ønsker han seg høyere ytelser, skjerpet skattlegging av de rikeste, statlig kontroll over store børsselskaper som Equinor – og utmelding av EØS-avtalen.

Kristjánsson mener dette skal være noe veldig mange kan være enige i. Han synes den nye boken hans er mindre radikal enn Rødts partiprogram.

Verdien av Kongsberg Gruppen har falt med hele 85 milliarder kroner på én måned. Korreksjonen er den største blant de store europeiske forsvarsselskapene.

Paul Harper, aksjestrateg i DNB Carnegie, påpeker at det blir lettere for aksjonærene å ta gevinst når europeiske forsvarsaksjer har hatt en så sterk periode. Så sent som 23. juni nådde Kongsberg-aksjen rekordhøye 402 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valgkampen. Høyre og Erna Solberg vil opp fra 15 prosent til 20 prosent, men det går ikke hvis hun skal busse rundt og snakke om de langsiktige utfordringene for Norge. Og arbeidende kapital.

Skatt, renter, strømpriser og boliger er viktigere. Har ikke Høyre noe å si? Gi Jonas Gahr Støre én eller to midt i fleisen, skriver Hegnar.