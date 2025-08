Asia-markedene reagerer onsdag på manglende gjennombrudd i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Ifølge amerikanske forhandlere vil en eventuell forlengelse av tollpausen ikke tre i kraft før president Donald Trump personlig godkjenner avtalen. Kommentarene kom etter at partene avsluttet samtaler i Stockholm tirsdag.

USAs handelsminister gjentok samtidig at fristen for nye tollsatser mot flere handelspartnere fredag ikke vil bli utsatt, noe som øker usikkerheten i markedet.

I Australia overrasket inflasjonen på nedsiden, med en årsvekst på 2,1 prosent i andre kvartal – det laveste siden mars 2021 og under forventningene. Dette styrket håpet om at Reserve Bank of Australia kan komme til å senke styringsrenten i løpet av høsten. ASX 200 steg 0,67 prosent til 8.762,50 poeng.

I Japan var utviklingen flat, med Nikkei 225 ned marginale 0,03 prosent til 40.661,52 poeng. Flere bredere indekser, som Topix og Topix Small, endte i pluss. I Sør-Korea var stemningen noe mer optimistisk, der Kospi steg 0,93 prosent til 3.260,47 poeng. KRX 100 og Kospi 100 la på seg over én prosent hver.

I Kina endte de toneangivende indeksene i Shanghai opp 0,52 prosent, til tross for at Li Auto-aksjen falt over 11 prosent etter skuffelse rundt selskapets nye elbilmodell. CSI 300 og SSE 180 steg begge 0,52 og 0,73 prosent. I Shenzhen var det svakt negativt, med komponentindeksen ned 0,06 prosent.

Hang Seng falt 0,37 prosent til 25.431,24 poeng, trukket ned av svak utvikling i teknologisektoren og store fall i store selskapsindekser. I Filippinene sank PSEI med 0,29 prosent. Malaysia og Singapore endte også i minus.

Indiske indekser steg svakt, med Nifty 50 opp 0,03 prosent og Sensex opp 0,11 prosent. Taiwan markerte seg positivt med TAIEX opp 0,88 prosent, mens FTSE Taiwan 50 klatret 0,93 prosent.

Thailand, Vietnam og Laos viste sterk utvikling. Ho Chi Minh-indeksen i Vietnam steg hele 0,90 prosent, mens HNX la på seg 1,37 prosent. Bangkok-indeksene økte over 0,5 prosent.

Det største utslaget onsdag kom i Pakistan, hvor KSE 100-indeksen stupte 1,16 prosent, fulgt av fall på over 1,5 prosent i Karachi 30-indeksen.