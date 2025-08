«Vi tror Oslo Børs åpner opp 0,5%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9]%», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet sin morgenrapport.

Etter flere dager med oppgang valgte Wall Street en mer avventende holdning tirsdag, i forkant av rentemøtet i Federal Reserve. Renta ventes å forbli uendret, men fokus rettes mot Jerome Powells signaler under pressekonferansen. Økonomiske nøkkeltall, som lav ledighet og vedvarende inflasjonspress, gir liten åpning for umiddelbare kutt, men markedet håper fortsatt på en duvende tone fra sentralbanken, skriver Berntsen.

Samtidig står resultatsesongen i sentrum, med Microsoft og Meta blant selskapene som skal levere i kveld. Begge har investert tungt i datasentre og kunstig intelligens – og nå venter investorene svar på om investeringene faktisk gir uttelling. At Novo Nordisk samtidig stupte over 20 prosent etter å ha senket egne prognoser, minner markedet om hvor raskt sentimentet kan snu når forventningene brister.

Asia

Asia-markedene reagerer onsdag på manglende gjennombrudd i handelsforhandlingene mellom USA og Kina. Ifølge amerikanske forhandlere vil en eventuell forlengelse av tollpausen ikke tre i kraft før president Donald Trump personlig godkjenner avtalen. Kommentarene kom etter at partene avsluttet samtaler i Stockholm tirsdag.

USAs handelsminister gjentok samtidig at fristen for nye tollsatser mot flere handelspartnere fredag ikke vil bli utsatt, noe som øker usikkerheten i markedet.

I Australia overrasket inflasjonen på nedsiden, med en årsvekst på 2,1 prosent i andre kvartal – det laveste siden mars 2021 og under forventningene. Dette styrket håpet om at Reserve Bank of Australia kan komme til å senke styringsrenten i løpet av høsten. ASX 200 steg 0,67 prosent til 8.762,50 poeng.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er onsdag morgen opp 0,3 prosent til 72,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent på 69,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Tirsdag stengte de ledende indeksene i rødt på Wall Street. Nasdaq gikk ned 0,38 prosent til 21.098,29. Dow Jones er ned 0,46 prosent til 44.632,99. S&P 500 gikk ned 0,30 prosent til 6.370,89

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,324 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 6 prosent til 15,98.

Handelsavtalen mellom EU og USA fikk mye oppmerksomhet i finansmarkedene mandag, og DNB Carnegie understreker at tollsatsen på 15 prosent er høyere enn bankens prognoser fra mai, der økonomene la til grunn en sats på 10 prosent.

«For USAs del kan dette kasseres inn som nok en seier for Trump, som nå mest sannsynlig oppnår både redusert handelsunderskudd og økte tollinntekter til staten. Samtidig vil det nok også bety både høyere inflasjon og renter enn uten tollsatsene», skriver DNB Carnegie i en rapport.

Oslo Børs

Tirsdag steg hovedindeksen ved Oslo Børs 0,52 prosent til 1633,47 poeng. Med det er Oslo Børs opp 14,6 prosent hittil i år.

Syv aksjer steg til all-time high: Odfjell Drilling, Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A, Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B, Veidekke, Moreld, MatvareExpressen og Jacktel.

Equinor steg 2,1 prosent til 271,0 kroner, Aker BP steg opp 0,1 prosent til 255,1 kroner, og Vår Energi endte opp 0,8 prosent til 35,8 kroner.

Jens Rugseth-favoritten Link Mobility steg hele 10,2 prosent til 33,1 kroner, etter at Arctic Securities løftet kursmålet sitt fra 33 til 47 kroner.

«Vi har oppjustert våre estimater for kontant-EBIT og resultat pr. aksje (EPS) for 2026 med rundt 50 prosent etter å ha innarbeidet oppkjøpet av SMSPortal i prognosene, samt løftet våre antakelser for organisk vekst med 2–3 prosentpoeng til 10 prosent», skrev meglerhuset.