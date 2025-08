Oslo Børs er ned: Kreftaksje til værs

(Saken oppdateres)

Oslo Børs er ned 0,1 prosent til 1631,27 poeng.

Brent-olje med levering i september er opp 0,7 prosent til 72,99 dollar fatet, og WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 69,64. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor stiger 0,1 prosent, Aker BP handles opp 0,6 prosent, og Vår Energi stiger 0,4 prosent

ABG Sundal Collier nedgraderer sin anbefaling på Hafnia til hold fra kjøp, og senker kursmålet til 56 kroner fra 58 kroner. Til tross for at meglerhuset noterer økning i global råoljehandel over sjø, økt eksport av raffinerte produkter samt en planlagt produksjonsøkning fra Opec, vektlegger ABG økt geopolitisk risiko i større grad. Aksjen er ned 1,9 prosent.

Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Subsea 7 til 232 kroner fra 249 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling. Selskapet rapporterer resultater for andre kvartal 2025 torsdag, og meglerhuset forventer en justert ebitda på 360 millioner kroner og en omsetning på 1,87 milliarder dollar, tilsvarende en ebitda-margin på 19,1 prosent. Selskapet er opp 0,1 prosent.

Kreftselskapet Photocure leverte bedre enn konsensus på ebitda, til tross for at selskapet rapporterte en ebitda på 15 millioner kroner i andre kvartal 2025, ned fra 28 millioner kroner samme kvartal i fjor. Resultatet i andre kvartal 2024 var imidlertid påvirket av en milepælsbetaling på 21,6 millioner kroner. Aksjen er opp 12 prosent.