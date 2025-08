Rally etter onsdagens nyheter

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.622,21 poeng, ned 0,7 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 72,15 dollar, ned 0,5 prosent. Equinor faller 2,0 prosent til 265,70 kroner, Aker BP er ned 1,1 prosent til 252,30 kroner, mens Vår Energi faller 0,7 prosent til 35,50 kroner.

Photocure la onsdag morgen frem tallene for andre kvartal, der selskapet endte med en omsetning på 135,6 millioner kroner, ned fra 145,4 millioner i samme periode året før, mens EBITDA-resultatet endte på 14,8 millioner, ned fra 27,8 millioner kroner. Photocure forventer en produktinntektsvekst på mellom 7 og 11 prosent, samt en forbedring i EBITDA for helåret 2025 sammenlignet med fjoråret. Aksjen stiger 13,2 prosent til 69,70 kroner.

ABG Sundal Collier nedgraderer sin anbefaling på Hafnia til hold fra kjøp, og kutter kursmålet fra 58 til 56 kroner. Til tross for at meglerhuset noterer en økning i global råoljehandel over sjø, økt eksport av raffinerte produkter og en planlagt produksjonsøkning fra Opec, vektlegger ABG økt geopolitisk risiko i større grad. Aksjen faller 1,6 prosent til 56,94 kroner.

Fearnley Securities nedjusterer kursmålet på Subsea 7 fra 249 til 232 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Selskapet presenterer sine kvartalstall torsdag, og meglerhuset forventer et justert EBITDA-resultat på 360 millioner dollar av en omsetning på 1,87 milliarder dollar. Aksjen faller 1,0 prosent til 200,40 kroner.

Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto Securities trekker særlig frem bilfraktaksjene Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen som to selskaper som kan levere sterke tall for andre kvartal.

– Det har vært en fantastisk reise i shipping i år, og det tror vi det kommer til å fortsette å være, sier Haavaldsen til Finansavisen. Onsdag faller førstnevnte 2,1 prosent til 105,40 kroner mens sistnevnte faller 1,9 prosent til 93,60 kroner.

I løpet av en drøy måned har tankratene halvert seg, fra oppunder 60.000 dollar dagen til under 30.000 dollar dagen, samtidig som Frontline -aksjen har holdt seg oppe.

– Både rater og verdier er under press, sier analysesjef Axel Styrman i Kepler Cheuvreux. Onsdag faller Frontline 1,7 prosent til 190,45 kroner.