Skrekkdag for Adidas

Både Stoxx 600 og S&P 500 var tilnærmet uendret ved 16.30-tiden onsdag. Den franske supermarkedskjeden Casino var dagens store børsvinner, med en kursoppgang på godt over 30 prosent. I andre kvartal økte omsetningen, for første gang siden ledelsens snuoperasjon begynte tidlig i 2023. Også driftsresultatet overrasket positivt, mye grunnet kostnadskutt.

Også Danone, som blant annet er kjent for sin yoghurt, gjorde det bra. Aksjen la på seg mer enn 7 prosent, og igjen var årsaken uventet høy inntektsvekst i andre kvartal. Høy volumvekst i Kina var en viktig faktor. Ledelsen opprettholdt sin guiding for hele 2025, som innebærer en salgsvekst på 3–5 prosent samt bedre marginer.

Adidas-aksjonærene hadde derimot ingen grunn til å juble. Kursfallet på mer enn 10 prosent skyldtes skuffende omsetning og ledelsens forventning om at president Donald Trumps tollavgifter vil øke kostnadene med rundt 200 millioner euro i andre halvår. Toppsjef og nordmann Bjørn Gulden er dessuten bekymret over at høyere tollavgifter vil heve inflasjonen og svekke amerikanske forbrukeres kjøpekraft. Han ville heller ikke ut med noen guiding for resten av året, grunnet makroøkonomisk og handelspolitisk usikkerhet.

I USA fyrte Harley-Davidson på alle sylindrene. Aksjen hadde ved 16.30-tiden steget med mer enn 20 prosent. Paradoksalt var inntektene i andre kvartal ned med 19 prosent, mens nettoresultatet ble halvert. Den ikoniske motorsykkelprodusenten opplevde en kraftig oppbremsing i salget i Nord-Amerika og Asia.

Palo Alto Networks, som blant annet driver med cybersikkerhet, fikk et kursfall på rundt 7 prosent. Selskapet skal kjøpe et annet programvarefirma, CyberArk, for 25 milliarder dollar i kontanter og aksjer.

På makrofronten ble det kjent at eurosonens årlige BNP-vekst sank til 1,4 prosent i andre kvartal, mot ventet 1,2 prosent. Lignende statistikk for USA viste samtidig en økning på hele 3,0 prosent, delvis grunnet mindre import og økt privat forbruk. Konsensusestimatet var 2,6 prosent.