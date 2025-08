Full stopp på Nasdaq: Kansellerte alle handler etter teknisk trøbbel

En teknisk feil førte tirsdag ettermiddag til omfattende forstyrrelser i handelen på Nasdaq-børsene i Stockholm, Helsinki og Reykjavik. Samtlige handler i aksjer, børshandlede produkter (ETP-er) og derivater fra klokken 17:00 CET ble kansellert, opplyser Bloomberg.

«Vi har identifisert tekniske problemer i INET-handelsplattformen (Nasdaqs sentrale handelssystem for aksjer og derivater journ. anm.), som påvirker alle aksjer i Stockholm og Helsinki», kunne en talsperson for Nasdaq fortelle til avisen.

Feilen førte til at ordredata ikke lenger ble distribuert via ITCH- og GCF-feedene (Nasdaqs datastrømmer for henholdsvis handler og ordrebok), og rammet handelen på INET-plattformen.

Stans i handel

Feilen førte også til stans i utvidet handel i Stockholm, Helsinki og København. I en oppdatering tirsdag kveld skriver Nasdaq at kanselleringer av aksje- og ETP-handler er kommunisert til medlemmene, men at enkelte derivathandler ikke kan kanselleres samme dag.

For aksjer og ETP-er (Exchange-Traded Products) vil sluttkursen settes til siste omsatte kurs før feilen oppsto, klokken 17:00:08.

Stockholmsbørsen, som huser selskaper som Ericsson og H&M, er Europas femte største med en samlet markedsverdi på 1.180 milliarder dollar. Helsinkibørsen er verdt 331 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Hendelsen skjer tre år etter det såkalte «flash crashet» i 2022, da en plutselig feilordre utløste et fem minutters børsfall. Den gangen falt OMXS30-indeksen med inntil åtte prosent før markedet hentet seg inn igjen.