Microsoft gjør seg også klar til å legge frem resultatene for sitt regnskapsmessige fjerde kvartal.

Analytikerne venter en inntjening pr. aksje på 3,38 dollar og en omsetning på 73,82 milliarder dollar – en økning på 19 prosent sammenlignet med året før.

Selskapets posisjon innen kunstig intelligens er også her i fokus. Analytikere fremhever særlig veksten i skytjenesten Azure og de betydelige investeringene i AI-infrastruktur og spesialiserte brikker som viktige drivere bak resultatveksten. Microsoft- aksjen stiger 0,1 prosent onsdag.

Rentebeslutning

Onsdag kveld kommer en ny rentedom fra den amerikanske sentralbanken.

Det er ventet at sentralbanksjef Jerome Powell vil holde renten uendret.

«Markedet priser fullt inn første kutt først i oktober og vi har en prognose om at Powell og co ikke vil se et sterkt behov for å kutte før godt ute i neste år. Dersom et kutt skal komme, vil det nok være som respons på tegn til et svakere arbeidsmarked. Fredagens nonfarm-payrolls blir derfor minst like spennende å følge», skriver DNB Carnegie i en oppdatering.

«Dagens rentemøte i Federal Reserve er ventet å ende med uendret rente, men det er retorikken fra Jerome Powell under pressekonferansen som blir avgjørende for videre kursutvikling. De økonomiske nøkkeltallene – særlig lav arbeidsledighet og fortsatt underliggende inflasjonspress – gir liten åpning for umiddelbare rentekutt», understreker Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en rapport.

Makro

En undersøkelse gjort av ADP Employer Services Antallet viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 104.000 personer i juli. Ifølge Trading Economics var det ventet en vekst i sysselsettingen på 75.000 personer.

Foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at BNP-veksten var på 3,0 prosent i andre kvartal, mens det var ventet en oppgang på 2,4 prosent.

Nye tall viser også at kjerne-PCE i USA steg 2,5 prosent i kvartalet, mens det var ventet en oppgang på 2,3 prosent, ifølge Trading Economics.