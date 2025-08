Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i morgenrapporten frem at både Meta og Microsoft overrasket positivt, samt splittelsen som har oppstått i Fed.

«Begge selskapene annonserte betydelig økte investeringer (CAPEX) i kommende kvartaler, særlig innen kunstig intelligens. Markedet tolker dette som et klart signal om at selskapene ser lønnsom vekst i forlengelsen av AI-boomen,» skriver Berntsen om de to amerikanske tek-gigantene.

Analytikeren hevder også at det første rentekuttet i USA nærmer seg etter at to av medlemmene i Fed stemte for et kutt på 0,25 prosentpoeng.

«Spørsmålet er ikke lenger om, men når. Foreløpig er Fed fortsatt datadrevet. Inflasjonen har falt, men er fortsatt over målet,» skriver han og legger til at nøkkeltallene i august blir avgjørende for om første kutt kommer allerede i september.

Asia

Asia-markedene reagerte blandet torsdag etter at USA innførte nye tollsatser på Sør-Korea og India, mens de holdt styringsrenten i ro i Japan. I Japan steg Nikkei 225 med 0,89 prosent til 41.016,75 poeng, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,68 prosent.

Ellers i Asia er det blandet stemning. I Kina faller Shanghai Composite 0,68 prosent, CSI 300 er ned 1,05 prosent, og Hang Seng i Hongkong har falt 1,09 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 0,62 prosent. I Australia er S&P/ASX 200-indeksen ned 0,21 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,65 prosent.

I India er Nifty 50 ned 0,73 prosent, mens Sensex-indeksen har falt 0,74 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med juni-levering er torsdag morgen ned 0,25 prosent til 72,218 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,21 prosent på 69,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

I USA sendte det negative investorsentimentet flere av de ledende indeksene rett ned onsdag etter at Fed valgte å holde styringsrenten i ro. Handelsdagen var preget av makro-spesifikke nyheter, som USAs BNP-tall for andre kvartal.

Det var på forhånd ventet at sentralbanksjef Jerome Powell vil holde renten uendret, og slik ble også utfallet.

Begrunnelsen er moderat økonomisk vekst i første halvår, fortsatt lav arbeidsledighet og et inflasjonsnivå som fremdeles ligger over målet på 2 prosent. I tillegg fortsetter Fed å redusere sine beholdninger av statsobligasjoner og boliglånspapirer, som en del av den strammere pengepolitikken.

Samleindeksen S&P 500 falt 0,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,4 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 4,3 prosent til 16,66.

Oslo Børs

Flere av energiaksjene bidro til å sende Oslo Børs i rødt på onsdag, selv om oljeprisen var i pluss. Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,7 prosent før den sluttet på 1.621,45 poeng. Equinor falt 1,0 prosent til 268,40 kroner, Aker BP gikk ned 1,7 prosent til 250,90 kroner, mens Vår Energi falt 0,7 prosent til 35,50 kroner.

– Vi har et ganske negativt syn på oljemarkedet fremover, sier Danske Bank-analytiker Vidar Skogset Lyngvær. Han mener markedet priser inn risiko i oljeeksponerte selskaper i større grad enn før.

