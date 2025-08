Bobletendenser i aksjemarkedet: Investorene låner penger i høyt tempo for å kjøpe aksjer

En ny rapport fra Deutsche Bank konkluderer med at investorer bruker lånte penger til aksjekjøp i et tempo som minner om tidligere markedsbobler. Ifølge CNBC viser undersøkelsen en kraftig økning i såkalt «margin debt» på New York-børsen i perioden mai og juni – lån tatt opp med eksisterende aksjer som sikkerhet for ytterligere kjøp i aksjemarkedet.

Dotcom-boblen og finanskrisen

Deutsche Bank minner om at tidligere perioder med større økninger i løpet av en tomånedersperiode fant sted rett før dotcom-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008.

«Selv om den nåværende økningen ikke helt når ekstremnivåene fra de tidligere episodene … og derfor lett kan klatre videre, er den fortsatt blant de mest aggressive 12-månedersøkningene vi har sett», skriver Deutsche Bank-analytiker Jim Reid i et notat, ifølge CNBC.

I notatet til kundene peker Reid også på et annet urovekkende trekk: «Margin debt som andel av BNP overstiger nå nivåene sett både i 2000 og 2007».

Advarselen kommer etter at New York-børsen har gjort et kraftig comeback etter bunnivåene i april. Siden 7. april har S&P 500 steget over 30 prosent og satt flere rekordnoteringer.

Onsdagens rentedom

Onsdag kveld meldte USAs sentralbanksjef Jerome Powell at renten vil holdes uendret. Begrunnelsen var moderat økonomisk vekst i første halvår, fortsatt lav arbeidsledighet og et inflasjonsnivå som fremdeles ligger over målet på to prosent.

I løpet av onsdagens handel falt S&P 500 0,1 prosent, Dow Jones endte ned 0,4 prosent mens teknologitunge Nasdaq steg 0,2 prosent.