(Saken oppdateres)



I løpet av den første timen med handel, har Oslo Børs svingt fra en marginal nedgang til en svak oppgang, før den rundt klokken 11 har steget 0,03 prosent.

Brent-olje med levering i september er ned 0,2 prosent til 72,26 dollar fatet, og WTI-oljen er ned 0,1 prosent til til 69,99. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Etter to timer med handel er Equinor ned 1,2 prosent, mens Aker BP har snudd etter en god start og er ned 0,4 prosent og Vår Energi har falt 0,4 prosent.

Kjell Inge Røkkes Aker er på samme tidspunkt opp 7,0 prosent etter at de i morgentimene kunngjorde et nytt AI-prosjekt med OpenAI.

Kreftselskapet Photocure leverte bedre enn konsensus på ebitda, likevel nedgraderer ABG Sundal Collier, ved analytiker Georg T. Bjerke, selskapet fra en kjøpsanbefaling til hold. Samtidig blir kursmålet hevet fra 65 til 68 kroner pr. aksje.

Rett før klokken 11 er helseselskapet ned nesten 3,4 prosent.

Samtidig oppgraderer Pareto Securities Nordic Semiconductor fra hold til en kjøpsanbefaling, mens meglerhuset også løfter kursmålet med 67 prosent – fra 100 kroner.

«Selv om vi forventer andrekvartalsresultater på linje med konsensus, ser vi oppside i guidingen for tredje kvartal, med forventning om en omsetning på 175 millioner dollar mot konsensus på 165 millioner dollar, noe som bør fungere som en positiv trigger for aksjen,» skriver meglerhuset i analysen.

Dette har bidratt til at selskapet kl. 11 har steget 2,65 prosent på Oslo Børs, etter å ha vært over 4 prosent helt på starten av handelsdagen.

Subsea 7 er kl. 11 opp 0,4 prosent på en flat børs etter at selskapet la frem kvartalstall hvor driftsresultatet overgikk forventingene. Imidlertid fikk selskapet inntekter på 1.756 millioner dollar, etter at det var på forhånd ventet en omsetning på 1.817 millioner dollar.

Eiendomsselskapet Black Sea Property har like før kl. 11 falt nesten 44 prosent på Oslo Børs. Fallet kommer etter at selskapet meldte før børsåpning at det planlagte lånet på 2 millioner euro fra Penchev Consult blir utbetalt i inntil fem deltransjer, med første utbetaling ventet 30. august.

Endringene gjør at selskapet ikke får midler til drift og heller ikke kan tilbakebetale aksjonærlånet på 5,3 millioner kroner som forfalt 31. juli. Styret omtaler endringene som uheldige og uventede, men mener en avtale om revidert lån er beste alternativ.