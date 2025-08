GS: AI trekker markedet – men bredden uteblir

Microsoft og Meta leverte knalltall i andre kvartal, med eksplosiv vekst i både inntekter og investeringer. Ifølge Goldman Sachs er det nå «indisputable» at kunstig intelligens driver forretningsvekst, men samtidig preges markedet av høyere renter, geopolitisk usikkerhet og svak bredde i oppgangen.

Særlig Meta imponerte på reklamesiden, der AI-baserte verktøy som Advantage+ har bidratt til økt treffsikkerhet og bedre avkastning for annonsørene. Instagram-videoer har økt med 20 prosent på ett år, og Meta AI har nå over 1 milliard månedlige brukere. Samtidig løfter selskapet sitt investeringsbudsjett, og venter nå å bruke mellom 66 og 72 milliarder dollar i løpet av året.

Ifølge Goldman Sachs ligger også 2026 an til å bli et tungt investeringsår. Tapene i Reality Labs trekker fortsatt ned, underskuddet i kvartalet var på 4,5 milliarder dollar, men hovedvirksomheten viser solid lønnsomhet.

Microsoft meldte om 39 prosent vekst i Azure, godt over forventningene. Selskapet investerte samtidig over 30 milliarder dollar i kvartalet, som antyder over 120 milliarder på årsbasis, og holder fortsatt høye marginer. Ifølge Goldman Sachs er Microsofts posisjon i hele teknologistacken avgjørende: selskapets styrke innen GPU-er, databaseløsninger og applikasjoner gjør at AI-satsingen gir ringvirkninger i hele økosystemet. Fabric vokste 55 prosent og fikk over 4 millioner nye brukere, mens Azure Databricks og Snowflake på Azure også viste sterk vekst.

På tross av høye investeringer styrket Microsoft driftsmarginen med ett prosentpoeng. Goldman hevet kursmålet fra 550 til 630 dollar.

Rentetoppen holder igjen

På makrosiden peker både Goldman Sachs og Deutsche Bank på at Fed ikke gir markedet det det vil ha: ingen tegn til snarlige rentekutt. Jerome Powell omtales som «balansert, men bestemt», og tonet ned både arbeidsmarkedssvakhet og lavere tjenesteinflasjon.

Goldman Sachs summerer det slik: «AI-gullrushet er her – men resten av markedet jager ikke enda.»