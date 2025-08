Nettmegler: Forsvarsaksjer selges – kursfall kjøpes

Den svenske nettmegleren Avanza rapporterer at deres kunder solgte en rekke forsvarsaksjer i juli måned, men kjøpte selskaper som falt på kvartalstall.

«Ni av de ti mest nettokjøpte aksjene har rapportert kvartalstall i juli, og bare to av dem – Investor og AAK – steg på rapportdagen. Resten falt, og da har aksjesparerne vært på hugget og kjøpt det de håper er sommerkupp», skriver spareøkonom Philip Scholtzé.

Stockholmsbørsen, målt ved OMXSGI, er for øvrig opp 3,5 prosent i juli. Oslo Børs' hovedindeks kan skilte med 3,8 prosent oppgang.

I juli var de største kjøpene til Avanza-kundene Handelsbanken A, Ericsson B og Betsson B.

Førstnevnte var blant de mest nettosolgte aksjene i både mai og juni. I stil med DNB falt Handelsbanken hele 9 prosent på rapporteringsdagen.

Kjøper Novo

Novo Nordisk, som også har falt kraftig i juli og før det, ble nettokjøpt.

«De rapporterer først i august, men aksjen stupte i slutten av juli etter et resultatvarsel, og har nå mistet nesten halvparten av sin markedsverdi i år», skriver Scholtzé.

«Aksjesparerne gambler på kursoppgang og kjøper. Det er en risikofylt strategi, og man bør være forsiktig med store kursbevegelser», fortsetter Scholtzé.

Solgte aksjer

Blant de mest solgte aksjene var forsvarsaksjen Saab, som steg kraftig på tallslipp, Volvo og Sinch – som også steg enormt på gode tall.

«Saab skjøt opp over 16 prosent på rapportdagen etter å ha overgått markedets forventninger både på inntekter og resultat. Aksjen, som nå finnes på over 50 prosent flere kontoer hos Avanza enn ved årsskiftet, er opp 128 prosent hittil i år og nesten 650 prosent de siste fem årene. Her ser vi gevinstsikring», opplyser Scholtzé.

«På salgstoppen ser vi også Sinch, Volvo Car B og Evolution, som alle har hatt en sterk måned etter at markedet tok godt imot deres respektive rapporter. Å følge med på rapportene til selskaper i porteføljen er bra, men det at en rapport fører til store kursbevegelser, betyr ikke nødvendigvis at man må handle. Aksjesparing er langsiktig», avslutter Scholtzé.