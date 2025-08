Hovedindeksen på Oslo Børs stiger torsdag 0,2 prosent til 1.625,20, etter en nedgang på 0,7 prosent til 1.621,45 poeng onsdag.

Brent-oljen for september-levering er torsdag ned 0,7 prosent og handles til 72,80 dollar fatet, mens WTI-oljen for september-levering faller 0,7 prosent til 69,50 dollar. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 0,4 prosent, Aker BP er ned 0,5 prosent, mens Vår Energi er uendret.

Aker er opp 9,3 prosent etter at selskapet kunngjorde et nytt AI-prosjekt i samarbeid med OpenAI og Nscale. «Stargate Norway» skal utvikle en AI-gigafabrikk i Narvik med mål om 100.000 Nvidia-GPU-er innen utgangen av 2026. I første fase forplikter Aker og Nscale én milliard dollar, tilsvarende over 10 milliarder kroner, til bygging av 20 MW datasenterkapasitet. Prosjektet utvikles som et 50/50 samarbeid og har ambisjoner om betydelig oppskalering de neste årene.

Aker Horizons, som inngår i strukturen bak prosjektet gjennom en fusjon med Aker MergerCo, stiger 7,0 prosent.

Photocure faller 4,2 prosent etter kvartalstall som slo konsensus på ebitda. Til tross for de sterke tallene nedgraderer ABG Sundal Collier, ved analytiker Georg T. Bjerke, aksjen fra kjøp til hold. Kursmålet løftes samtidig fra 65 til 68 kroner.

Nordic Semiconductor klatrer 1,7 prosent etter at Pareto Securities oppgraderte aksjen fra hold til kjøp og hevet kursmålet fra 100 til 167 kroner. Meglerhuset ser oppside i guidingen for tredje kvartal, og venter en omsetning på 175 millioner dollar mot konsensus på 165 millioner.

Subsea 7 er opp 0,9 prosent på en flat børs etter kvartalstall der driftsresultatet overgikk forventningene. Selskapet opprettholder forventning om inntekter på 6,8–7,2 milliarder dollar i 2025, og venter at marginene vil stige til over 20 prosent i 2026.

Black Sea Property er ned 37,1 prosent og er dagens største taper på Oslo Børs. Fallet kommer etter at selskapet meldte at et planlagt lån på 2 millioner euro blir utbetalt i inntil fem deltransjer, med første utbetaling ventet 30. august. Endringene gjør at selskapet verken får midler til drift eller kan tilbakebetale et aksjonærlån på 5,3 millioner kroner som forfalt 31. juli. Styret omtaler utviklingen som uheldig og uventet.