Kraftig oppgang på Wall Street: Knalltall setter fyr på techaksjer

– Rundt april var det stor frykt for at de store teknologiselskapene hadde overinvestert i AI, med samlet capex på 400 milliarder dollar. Men tallene til Microsoft, Meta og Nvidia viser at vi nå begynner å se resultater av investeringene, sier investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning.

Valaris

John Fredriksen-dominerte Valaris var også ute med tall onsdag kveld. Riggselskapet hadde driftsinntekter på 615,2 millioner dollar, mot ventede 582,2 millioner. EBITDA endte på 201 millioner dollar – hele 22 prosent bedre enn ventet. Det var også 34 prosent over midtpunktet i guidingen, ifølge Arctic Securities.

Aksjen stiger 2,6 prosent til 49,98 dollar.

Makro

På makrofronten kom månedlig kjerne-PCE inn på 0,3 prosent, som ventet. På årsbasis var den 2,8 prosent, mot ventede 2,7 prosent.

Det kom også nye jobless claims-tall, som viser hvor mange nye trygdesøkere det var i USA i forrige uke. Fasit viser 218.000, mot ventede 224.000.

Etter gårsdagens rentebeslutning sier Trump igjen at Powell er for treg med å kutte rentene. «Han er for sent ute, og faktisk for sint, for dum og for politisk til å ha jobben som sentralbanksjef,» melder presidenten.

– Spenstig nivå

– Hvis du kalibrerer prisnivået på det amerikanske aksjemarkedet, og ser på ulike indikatorer, er det på et ganske spenstig nivå, sier investeringsdirektør i Formue Pål Ringholm til Finansavisen.

Deutsche Bank melder at lån til aksjekjøp øker i et tempo som minner om boblene i 2000 og 2008.

«Selv om den nåværende økningen ikke helt når ekstremnivåene fra de tidligere episodene … og derfor lett kan klatre videre, er den fortsatt blant de mest aggressive 12-månedersøkningene vi har sett,» skriver meglerhuset.