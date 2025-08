Røkke-rally og tech-løft sendte børsen opp

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,23 prosent til 1.625,25 poeng torsdag. Til sammenligning endte den ned 0,7 prosent til 1.621,45 poeng onsdag.

Brent-olje med september-levering var ved børsslutt torsdag ned 0,6 prosent til 72,75 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 0,6 prosent til 69,60 dollar.

Equinor falt 0,26 prosent, Aker BP endte ned 0,24 prosent, mens Vår Energi styrket seg 0,45 prosent.

Flere Røkke-selskaper steg markant etter meldingen om et nytt storsatsingsprosjekt i nord.

Aker endte opp 8,85 prosent etter at selskapet kunngjorde «Stargate Norway», en AI-gigafabrikk i samarbeid med OpenAI og Nscale. Prosjektet skal etableres i Narvik og har som mål å romme 100.000 Nvidia-GPU-er innen utgangen av 2026. I første fase forplikter Aker og Nscale én milliard dollar, tilsvarende over 10 milliarder kroner, til bygging av 20 MW datasenterkapasitet. Samarbeidet eies 50/50 og har ambisjoner om betydelig oppskalering i årene fremover.

Aker Horizons, som inngår i strukturen bak prosjektet gjennom en fusjon med Aker MergerCo, steg 5,55 prosent.

Vend klatret 2,53 prosent etter flere uker med sterk kursutvikling. Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning mener aksjen fortsatt har betydelig oppside.

– Vi tror Vend blir kjøpt opp hvis den ikke snart prises til en fair multippel på børsen. Vi mener den bør prises til 20 ganger normalisert EBITDA på 4 milliarder kroner. Det tilsvarer fortsatt 40–50 prosent oppside, sier Eie til Finansavisen.

Nordic Semiconductor steg 1,8 prosent etter en oppjustering fra Pareto Securities. Meglerhuset har løftet anbefalingen fra hold til kjøp og hevet kursmålet fra 100 til 167 kroner. Pareto venter en sterkere utvikling enn markedet i tredje kvartal, med estimert omsetning på 175 millioner dollar mot konsensus på 165 millioner.

Black Sea Property endte ned 39,1 prosent og ble dagens største taper på Oslo Børs. Fallet kom etter at selskapet varslet at et planlagt lån på 2 millioner euro kun vil bli utbetalt i inntil fem deltransjer, med første utbetaling ventet 30. august. Endringen gjør at selskapet verken får midler til drift eller kan tilbakebetale et aksjonærlån på 5,3 millioner kroner som forfalt 31. juli. Styret omtaler utviklingen som uheldig og uventet.

I andre enden har vi Ocean Sun, som endte opp 23,97 prosent etter nyheten om en mulig Ukraina-satsing. Selskapet har signert en intensjonsavtale med Zhytomyr by og tyrkiske HICC om å vurdere et fremtidig solkraftprosjekt på opptil 25 MWp. Prosjektet kan gi strøm direkte til det lokale nettet og styrke Ukrainas energiberedskap.