Øl ned, IT opp

Av de europeiske selskapene som la frem ferske kvartalsrapporter torsdag gjorde den spanske banken BBVA det særlig bra, med en kursoppgang på mer enn 8 prosent. Bunnlinjen var 2 prosent lavere enn et år tidligere, men likevel langt bedre enn konsensusestimatet. I tillegg presenterte ledelsen uventet ambisiøse finansielle målsetninger for perioden 2025–2028.

For britiske Rolls-Royce Holdings, som blant annet produserer flymotorer, ble kursløftet på nesten 8 prosent. Driftsresultatet økte med 50 prosent i første halvår, som følge av både god inntektsvekst og bedre marginer. Dessuten ble guidingen for årets nettoresultat jekket opp fra 2,9 milliarder pund til 3,2 milliarder pund. Økt etterspørsel knyttet til bygging av datasentre og større forsvarsbudsjetter bidro til de overraskende sterke tallene.

Et annet kjent navn, Anheuser Busch Inbev, stupte nærmere 12 prosent. Verdens største bryggeri fortalte at volumet av solgt øl var nesten 2 prosent lavere enn i fjorårets andre kvartal, mens meglerhusene hadde sett for seg en langt mer beskjeden svekkelse. Utviklingen var særlig begredelig i Kina og Brasil. Paradoksalt slo inntjeningen forventningene, selv om topplinjen skuffet. Et vedvarende problem for Anheuser Busch og lignende selskaper er at folk – og særlig den yngre garde – rett og slett drikker mindre alkohol enn før.

Heller ikke italienske Ferrari imponerte. Den ikoniske sportsbilprodusenten fikk et kursfall på 9 prosent, etter å ha bommet på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat for andre kvartal. På den positive siden økte omsetningen med 4,4 prosent, og selskapet oppretthold sin guiding for hele 2025.

I USA var Meta Platforms opp med rundt 12 prosent ved halv fem-tiden torsdag. Inntektene økte med uventet høye 22 prosent, til 47,5 milliarder dollar. Tallet overstiger det kvartalsvise nasjonalproduktet i land som Slovakia, Kroatia, Litauen, Latvia, Estland og Bulgaria. Også Metas lønnsomhet og ledelsens prognose for tredje kvartal overrasket positivt. I tillegg skaper Zuckerberg-konsernets AI-satsing optimisme.