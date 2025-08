Er bankfusjoner til fordel for kundene?

I løpet av de siste ti årene er det etablert ni nye banker i Norge. Av disse er det fem som retter seg mot bedriftsmarkedet, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter. De øvrige er nisjebanker som enten tilbyr refinansiering, forbrukslån eller kredittkort. Samlede utlån for disse bankene i 2024 var et godt stykke under 1 prosent av totale utlån fra norske banker til private og bedrifter.

Samtidig pågår det en betydelig konsolidering ved at banker slår seg sammen. Fusjonene er som regel begrunnet i kostnadsgevinster (skalafordeler) eller regulatoriske forhold.

Det er mange kilder til skalafordeler i bank, både på systemsiden og hva gjelder hovedkontorfunksjoner. Når bankbalansen blir større, blir kostnadene i prosent av eiendelene mindre, og de finansielle nøkkeltallene blir dermed bedre.

«Fordeler» som ikke kan måles i kroner (lavere rente) eller tid (enklere/bedre systemer) er egentlig bare tomme og fagre ord

Regulatoriske årsaker kan for eksempel være at «store banker» frem til nå har kunnet holde mindre egenkapital enn «små banker». Kjøper en «stor bank» en «liten bank» blir den fusjonerte virksomheten mer kapitaleffektiv. Det er dessuten en realitet at det er vanskelig for de minste bankene å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. Det er rett og slett for vanskelig for de små å henge med i tiden.

Én ting er fordeler som hovedsakelig er til gunst for bankens regnskaper og eiere, men hva med kundene? For å «rettferdiggjøre» sammenslåingen peker bankene gjerne på bedre digitale løsninger, bredere produkttilbud og økt tilgjengelighet som gevinster for kundene. Da SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge varslet fusjon, ble det løftet frem at kundene ville få tilgang til flere rådgivere, mer moderne nettløsninger og et styrket lokaltilbud.

Nordea trakk ved oppkjøpet av Gjensidige Bank frem fordeler som tilgang til en mer avansert mobilbank og et bredere investeringsunivers. Også utenfor banksektoren brukes slike argumenter. Da Canal Digital og Viasat fusjonerte til Allente, ble det fremhevet at kundene ville få én plattform for TV og strømming – med forenklet tilgang og samlet kundeservice. Slike løfter gjentas ofte i fusjonsprosesser, og hensikten er tydelig: å skape forståelse og aksept hos kundene i en overgangsperiode preget av usikkerhet.

Det kunne jo tenkes at skalafordeler og andre fusjonseffekter førte til mer effektiv og bedre drift, og at deler av denne gevinsten ble delt med kundene.