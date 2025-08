Blandet på Wall Street: Tech-kjempe steg i forkant av kvartalstall

I de første handelstimene bidro tech-kjempene Microsoft og Meta til oppgang på New York-børsen drevet av sterke kvartalsresultater. Utover kveldstimene norsk tid snudde derimot samtlige av de toneangivende ned og stengte blandet ved børsslutt.

Under ukens nest siste handelsdag rettet markedet blikket mot flere av «magnificent seven»-selskapene, som skal levere sine kvartalsresultater etter børsslutt.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street torsdag.

Samleindeksen S&P 500 falt 0,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,8 prosent. Tech-indeksen Nasdaq endte flatt opp.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,34 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6 prosent til 16,40.

Knuste forventningene

Kvartalssesongen ruller videre og ved børsslutt torsdag er det tech-gigantene Apple og Amazon som skal ut i ilden. Forventningene er høye etter at både Meta og Microsoft knuste konsensus for andre kvartal i går.

Apple falt 0,7 prosent, mens Amazon steg 1,7 prosent.

I andre kvartal hadde Meta inntekter på 47,5 milliarder dollar, mot ventede 44,8 milliarder dollar, og inntektsguidingen på 47,5–50,5 milliarder var også bedre enn ventede 46,1. Resultat pr. aksje endte på 7,14 dollar, langt høyere enn ventede 5,89 dollar.

Meta-aksjen steg 11,3 prosent torsdag.

Microsofts kvartalsrapport skaper også jubel på Wall Street. Inntektene beløp seg til 76,4 milliarder dollar, mot ventede 73,82 milliarder. Skysatsingen Azure gir stor grunn til hyllest – veksten her var hele 39 prosent, mot ventede 34,4–35,3 prosent.

Aksjen steg 4 prosent.

Det betyr ny all-time high for begge techgigantene.

Makro

Handelsuken er preget av en rekke makrohendelser, som rentebeslutninger og inflasjonstall.

På makrofronten torsdag kom månedlig kjerne-PCE inn på 0,3 prosent, som ventet. På årsbasis var den 2,8 prosent, mot ventede 2,7 prosent.

Det kom også nye jobless claims-tall, som viser hvor mange nye trygdesøkere det var i USA i forrige uke. Fasit viser 218.000, mot ventede 224.000.

Etter gårsdagens rentebeslutning sier Trump igjen at Powell er for treg med å kutte rentene. «Han er for sent ute, og faktisk for sint, for dum og for politisk til å ha jobben som sentralbanksjef,» melder presidenten.

Trumps tollregime nærmer seg

Fredag 1.august markerer starten på Trumps nye tollregime, der en rekke nye tollsatser har kommet på plass de siste ukene.

Handelspartnere som EU, India og Japan har i løpet av den siste uken fått avklart sine tollsatser med USA. Nå nærmer også en handelsavtale med Kina seg, uttaler Scott Bessent, USAs finansminister, til CNBC torsdag.

– Det er fremdeles noen tekniske detaljer som på utarbeides på kinesisk side. Jeg er trygg på at det vil bli gjort, men den er ikke hundre prosent ferdig, sier Bessent.

Finansministeren omtalte tidligere forhandlingene som «tøffe».