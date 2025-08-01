Han var lenge Nordnets ansikt utad mot småsparere og investeringsmiljøet. Nå står Mads Johannesen på egne ben, og posisjonerer seg mer fritt enn før.

– Markedet har vært kruttsterkt, særlig Oslo Børs. De fleste hadde ikke trodd dette etter smellen i april, sier Johannesen til Finansavisen, som viser til at S&P 500 er opp over 27 prosent siden bunnen 8. april.

Det er de store digitale selskapene som drar lasset. Industrisektoren derimot, og særlig europeiske bilprodusenter, har fått seg en real kilevink.

– Toll og handelskrøll slår ulikt. Når Donald Trump banker på med EU-avtaler, sitter BMW og Volkswagen igjen med regninga.

Selv holder han seg unna industrien for nå. I stedet har han lastet opp i Pareto Bank og andre finansselskaper.

50 prosent i bank

– Jeg har nesten 50 prosent av porteføljen i bankaksjer. Pareto Bank er min største posisjon. De leverer stabilt, handles billig og gir 15 prosent avkastning på egenkapitalen. Det får du ikke mange steder.

En stor del av porteføljen er i kontanter.

– Jeg ser ikke de store kjøpsmulighetene nå. Det er mye som er «greit priset», men ikke billig nok til at jeg hopper på. Det kommer bedre innganger.

Ser mot sjø og sjømat

Når høsten kommer, ser Johannesen spesielt på shipping og sjømat, og helst begge samtidig.

– Tankmarkedet er interessant. Stramt marked, lite nybygg før 2026, og uro i Midtøsten. Det kan bli en eksplosiv kombinasjon.

Han peker også på laks. Salmar har falt kraftig, men det er ikke første gang, minner han om.

– Laks er en megatrend. Snittprisene stiger. Litt sykdom og problemer nå, men det går over. Jeg ser etter inngang. Historisk har det lønt seg å kjøpe laks og tankaksjer i sommermånedene for å sitte mot årsslutt.

Gjennom sommeren har han solgt seg ned i olje. Nå sitter han med over 20 prosent kontanter og venter tålmodig.