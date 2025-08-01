Trump-toll sender Asia ned

Børsene i Asia faller for det meste fredag morgen etter at president Donald Trump varslet justeringer i tollsatser på flere land, med nivåer fra 10 til 41 prosent.

I Japan svekkes Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,5 prosent. Teknologisektoren er klart svakest. Tokyo Electron stuper over 17 prosent etter skuffende resultater, mens Lasertec, Advantest og SoftBank faller markant.

Arbeidsledigheten i Japan holdt seg samtidig på 2,5 prosent i juni, ifølge ferske tall fra myndighetene. Antall ledige stillinger per arbeidssøker falt til 1,22, noe som tyder på mindre press i arbeidsmarkedet.

I Sør-Korea raser Kospi 3,4 prosent, drevet av bred nedgang innen teknologi, industri og finans. SK Hynix faller over 5 prosent, mens Samsung Electronics er ned nær 2 prosent.

Også i Kina er stemningen negativ. Shanghai Composite faller 0,2 prosent, og CSI 300 svekkes 0,25 prosent.

En ny Caixin-måling viser at PMI-indeksen falt til 49,5 i juli, under vekstgrensen og svakere enn ventet. Økt tollpress trekkes frem som en viktig forklaring.

I Hongkong faller Hang Seng 0,1 prosent, mens Nifty 50 i India svekkes med 0,2 prosent. S&P/ASX 200 i Australia svekkes 0,8 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,03 prosent.