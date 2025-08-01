Dette skjer i dag

Italia: Detaljhandel juni, kl. 10.00

Eurosonen: Inflasjon juli flash, kl. 11.00

USA: Non-farm payrolls juli, kl. 14.30

USA: Arbeidsledighet juli, kl. 14.30

Canada: PMI industri juli, kl. 15.30

USA: PMI industri juli endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI industri juli, kl. 16.00

USA: Michigan forbrukertillit juli endelig, kl. 16.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

Axa, Chevron, Colgate-Palmolive, Enbridge, Engie, ExxonMobil, IAG, Linde, Moderna

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Investor Jan Haudemann-Andersen raser mot norske skatter. Han har satset 300 millioner kroner på at Nykode skulle kurere kreft, men takken er enormt tap og stor skatteregning.

Haudemann-Andersen synes det er et paradoks at han har betalt 35 millioner i formues- og utbytteskatt, til tross for at han har tapt 180 millioner på investeringen. Nå satser han utenlands, og han er svært forsiktig med å investere i norske selskaper.

Kjell Inge Røkke sikter mot superprofitt i datasentre. Sammen med OpenAI og Nscale skal Røkkes Aker bygge en «AI-gigafabrikk» i Narvik, der Nvidia også vil være involvert.

Danske Bank tror den nye satsingen, som er kalt Stargate Norway, kan gi en avkastning på kapitalen på 15 til 20 prosent. Meglerhuset tror også driftsmarginene kan bli svært høye.

En skatterapport LO har bestilt av SSB, konkluderer med at rike nordmenn har utsatt 1.614 milliarder kroner i skatt. Rapporten slaktes av flere skatteeksperter.

Espen Ommedal i Thommessen synes rapporten er konstruert og skivebom. Professor Ole Gjems-Onstad mener LO har gått av sporet. Harald Hauge i Wikborg Rein omtaler det som meningsløst fantasitall og sier skattedebatten må fektes med rene sverd.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om USA, der president Donald Trump vil ha rentene ned. Sentralbanksjef Jerome Powell er uenig og holdt styringsrenten uendret onsdag.

Samme dag kom tallet for BNP-veksten i andre kvartal, som ble på 3 prosent, langt over forventningene. Trump sa at det taler for å sette ned renten, noe de fleste er uenig i. Går BNP-veksten veldig opp, bør man ikke gi gass, skriver Hegnar.