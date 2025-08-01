Dette vil påvirke Oslo Børs

Roger Berntsen i Nordnet venter at Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent fredag, innenfor intervallet [-0,8, 0] prosent.

«Juli ble en måned preget av to tunge drivere: en intens resultatsesong og tilspisset geopolitisk handelspolitikk. Begge har gitt tydelige signaler til markedet – og investorer går nå inn i august med blandede impulser,» skriver Berntsen i morgenrapporten.

Han viser til at «resultatene for andre kvartal har i hovedsak overrasket positivt», og at «flere har tilpasset seg et nytt globalt regime hvor vekst og geopolitikk må håndteres parallelt».

«Kina står på sin side fortsatt uten enighet – et signal om at konflikten stikker dypere enn bare tollsatser. Dette handler om teknologisk dominans, datakontroll og globale verdikjeder,» skriver han videre.

Berntsen trekker også frem India som et strukturelt vekstcase, og minner om at seks av de syv Magnificent Seven-selskapene nå har levert tall. «Bare Nvidia gjenstår – og med det også det største AI-håpet.»

Asia

Børsene i Asia faller for det meste fredag morgen etter at president Donald Trump varslet justeringer i tollsatser på flere land, med nivået fra 10 til 41 prosent. Teknologitunge markeder er særlig preget av nedgangen.

I Japan svekkes Nikkei 0,4 prosent, mens Topix stiger 0,5 prosent. Kospi faller hele 3,4 prosent i Sør-Korea, med bred nedgang i industri og teknologi.

I Kina svekkes Shanghai Composite 0,2 prosent og CSI 300 0,25 prosent, etter at PMI fra Caixin viste svakere industriproduksjon i juli.

Hang Seng i Hongkong er ned 0,1 prosent. Nifty 50 i India faller 0,2 prosent, mens S&P/ASX 200 i Australia er ned 0,8 prosent. Strait Times i Singapore svekkes marginalt.

Oljeprisen

Brent-oljen med levering i september er fredag morgen ned 1,0 prosent til 71,80 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 69,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,75 dollar ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

De amerikanske børsene endte blandet torsdag. Microsoft og Meta bidro til oppgang tidlig, men stemningen snudde utover kvelden.

S&P 500 falt 0,4 prosent, Dow Jones svekket seg 0,8 prosent, mens Nasdaq holdt seg flat. Tiårsrenten endte på 4,34 prosent, og fryktindeksen VIX steg 6 prosent til 16,40.

Meta og Microsoft leverte begge kvartalstall over forventning. Meta steg over 11 prosent etter å ha guidet for sterk vekst, mens Microsoft nådde ny all-time high på bakgrunn av solid fremgang i skytjenesten Azure.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg torsdag 0,23 prosent til 1.625,25 poeng.

Aker-aksjen løftet seg 8,85 prosent etter lanseringen av AI-prosjektet Stargate Norway i samarbeid med OpenAI og Nscale. Aker Horizons steg 5,55 prosent på meldingen.

Vend fortsatte oppgangen og steg 2,5 prosent. Eika-forvalter Gaute Eie mener aksjen fortsatt er lavt priset og tror selskapet kan bli kjøpt opp.

Ocean Sun klatret nær 24 prosent etter melding om en mulig Ukraina-satsing, mens Black Sea Property falt 39 prosent etter svak oppdatering om lånefinansiering.

Nordic Semiconductor steg 1,8 prosent etter en oppgradering fra Pareto.

Dette skjer i dag:



Resultat pr. 2. kv.:

BW Energy: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00