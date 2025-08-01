Nådeløs Goldman: Fjerner Novo fra månedsporteføljen

Goldman Sachs gjør én endring i sin europeiske månedsportefølje for august. Novo Nordisk går ut, til fordel for Philips.

Novo var den klart svakeste bidragsyteren i juli-porteføljen, med en horribel avkastning på rundt minus 28 prosent.

«Selskapet kom med resultatvarsel som følge av fortsatt motvind knyttet til semaglutid, samt svakere kommersiell utvikling enn ventet for både Ozempic og Wegovy. Tilgangen til refusjonsordninger utvikler seg heller ikke som planlagt,» skriver Goldman.

Om det nye tilskuddet Philips heter det at andrekvartal markerte et vendepunkt, og det ventes at den organiske veksten vil ta seg opp gjennom andre halvår og videre.