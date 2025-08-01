Pareto-porteføljen leverte knallsterk avkastning i juli, opp hele 8,5 prosent. I samme periode var hovedindeksen på Oslo Børs opp bare 0,2 prosent.

Porteføljen har nå steget 28,3 prosent så langt i år, godt foran hovedindeksen på Oslo Børs, som er opp 14 prosent.

Best i juli var Moreld, som steg 35,7 prosent. Europris og Vend leverte også sterkt, opp henholdsvis 13,9 og 15,7 prosent. Svakest var DNB med en nedgang på 5,9 prosent.

Gjør fem endringer

Moreld og Storebrand tas ut. Inn kommer Elkem, Tomra og Vår Energi.

«Etter en knallsterk juli velger vi å sikre gevinst i Moreld og vekte om mot nye ideer», skriver meglerhuset.

Elkem tas inn etter økte metallpriser og forventninger til tredje kvartal-oppdateringen.

«Produksjonskutt i Kina har gitt støtte til prisene, og vi ser dette som et attraktivt inngangspunkt», skriver meglerhuset og viser til en kjøpsanbefaling med kursmål på 28 kroner.

Tomra har falt etter svak ordreinngang i Recycling-divisjonen, men Pareto tror det er midlertidig.

«Segmentet utgjør bare 17 prosent av inntjeningen i 2027 estimatene våre. Vi tror veksten i Collection og Food vil bidra til kursoppgang», skriver Pareto og viser til kursmål på 214 kroner.

Vår Energi tas inn etter at selskapet gjentok 300 millioner dollar i kvartalsutbytte, og guidet samme nivå også i 2026.

«Med produksjonsvekst, lavere capex og lave risikoer, tror vi aksjen vil levere blant bransjens høyeste kontantstrøm og utbytter», skriver meglerhuset. Kursmålet er 40 kroner.

Salmar og DNB får bli

Lakseprisen har tynget Salmar, men Pareto mener det meste er priset inn.

«Vi tror markedet snart vil fokusere på biologisk bedring og økt slaktevolum i 2026. Salmar er lavest på kost og best posisjonert i et svakere prismiljø», heter det i analysen.

Til tross for at DNB falt 5,9 prosent i juli beholdes aksjen i porteføljen.

«Verdsettelsen er fortsatt lav sammenlignet med sparebankene, og inntjeningsbildet er robust», skriver Pareto.