Oslo Børs åpner rett ned fredag morgen. I natt gikk Donald Trumps tollfrist ut, og den amerikanske presidenten har nå strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del innfører USA toll på 15 prosent.

Kl. 10.32 står hovedindeksen i 1.619,09, ned 0,38 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 797 millioner kroner.

Brent-oljen med levering i september er fredag morgen ned 1,17 prosent til 71,68 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,06 prosent til 69,22 dollar fatet.

Equinor er uendret på 267,90 kroner, mens Aker BP faller 0,28 prosent til 249,60 kroner. Vår Energi styrkes 0,42 prosent til 35,81 kroner.

Bevegelser

Trumps tollavklaring tynget lakseaksjene i åpningen, men nå har de fleste snudd svakt opp. SalMar stiger 0,14 prosent til 420,60 kroner, mens Mowi er ned 0,62 prosent til 192,30 kroner. Lerøy klatrer marginale 0,04 prosent til 47,20 kroner.

Subsea 7 faller 2,13 prosent til 197,50 kroner etter at flere meglerhus har justert sine anbefalinger og kursmål. Selskapet la torsdag frem sine tall for andre kvartal.

RBC Capital Markets nedgraderer aksjen til sector perform fra outperform, med et kursmål på 230 kroner. SEB senker kursmålet til 238 fra 245 kroner, men gjentar kjøp. Danske Bank jekker ned fra 218 til 210 kroner og gjentar hold, mens DNB Carnegie opprettholder kjøpsanbefalingen og et kursmål på 220 kroner.

MPC Container Ships stiger 0,87 prosent til 19,21 kroner. DNB Carnegie har i dag nedgradert aksjen fra hold til selg. Kursmålet jekkes imidlertid opp fra 15,20 til 15,90 kroner. Meglerhuset peker på at den reduserte utbyttepolitikken og nye nybyggingskontrakter tyder på økt investeringsvilje i et svakere fraktmarked.

«Til tross for NAV på rundt 36 kroner pr. aksje, tror vi markedet forblir krevende, og aksjen fremstår som overkjøpt etter en oppgang på rundt 35 prosent siden forrige rapport», heter det i analysen.

Kvartalssesongen fortsetter, og fredag morgen har BW Energy lagt frem tall. Aksjen faller 0,28 prosent til 35,60 kroner, til tross for at selskapet slo analytikernes forventninger, og samtidig bekrefter nye oljefunn og store investeringer fremover.

Aker steg torsdag 8,9 prosent i går etter nyheten om et samarbeid med OpenAI og Nscale om et AI-datasenter i Narvik. Fredag faller aksjen noe tilbake, og er nå ned 1,26 prosent til 704,00 kroner.

Det har vært store svingninger i KMC Properties de siste månedene, og selskapet, som egentlig er et tomt skall uten verdier, har blitt en tradingfavoritt. Fredag morgen er aksjen opp 19,26 prosent til 0,16 kroner på høyt volum. Hittil i år er aksjen styrket voldsomme 235 prosent.