Argentum: Milliarddryss over fondsforvaltere

Argentum har siden oppstarten betalt rundt syv milliarder kroner til forvalterne i fondene selskapet investerer i, skriver DN . Summen inkluderer både prestasjonsbasert bonus og løpende honorarer, og utgjør nær 40 prosent av statens samlede gevinst.

Den statlige fondsinvestoren har i over 20 år satset på private equity-fond, der det er bransjestandard at forvalterne mottar 20 prosent av gevinsten – såkalt «carried interest» – i tillegg til rundt to prosent i årlig forvaltningshonorar. Ifølge DN har disse bonusutbetalingene beløpt seg til om lag fire milliarder kroner, mens honorarene er anslått til tre milliarder.

Samlet gir dette kostnader på syv milliarder, nesten like mye som staten har fått igjen i kontanter. Ifølge DN har staten skutt inn litt over fire milliarder og mottatt åtte milliarder i utbytte.

Argentum-sjef Espen Langeland vil ikke kommentere regnestykket, men opplyser til DN at internrenten etter kostnader er nær 14 prosent. Ifølge selskapet har staten fått tilbake over fem ganger investert kapital, inkludert verdien av ikke-solgte fond.

Kostnadsnivået står i sterk kontrast til Oljefondet, der forvaltningskostnadene utgjør 0,7 prosent av netto avkastning. For Argentum er tallet 37 prosent.

Et eventuelt salg av Argentum Asset Management, som DN omtalte før helgen, vil ikke endre at staten også fremover vil betale honorarer og gi fra seg deler av gevinsten.