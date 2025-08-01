Norne Securities anbefaler flere utbytteaksjer

Norne Securities gjør tre bytter i sin anbefalte månedsportefølje for august.

Porteføljen falt 1,3 prosent i juli, mens hovedindeksen steg 0,2 prosent i samme periode. Siden oppstart (30. april 2020) er imidlertid avkastningen langt bedre enn hovedindeksen: 224 prosent mot 111 prosent.

– Markedet er nå overmodent for en korreksjon. Det amerikanske markedet tangerer nå igjen «all time high»-prisingen fra 2000 og 2021/22, målt ved markedsverdi i forhold til BNP, allokering til aksjer samt grad av belåning i aksjemarkedet. August og september er også vanligvis mer krevende måneder enn juli. Arbeidsmarkedstallene blir viktige å følge med på. Inntjeningstallene vi har fått hittil er gode og underbygger imidlertid tilliten til aksjer, kommenterer analysesjef Petter Slyngstadli.

Anbefalte aksjer

Kortene kastes i M Vest Water, som falt over 11 prosent i juli.

Inn kommer Navamedic, hvor analytikeren har et kursmål på 36 kroner, godt over sluttkursen torsdag på 23,60 kroner. Det pekes blant annet på et spennende oppkjøp av DNE Pharma, som ble annonsert i juni, og som vil bidra med god vekst for selskapet.

Aker BP, som nylig ble nedgradert fra kjøp til selg hos Norne, kastes også ut av porteføljen. Inn kommer Photocure. Kursmålet her er 85 kroner, mens siste sluttkurs var 65,30 kroner. Andrekvartalstallene omtales som sterke, med rekordhøye inntekter. Selskapet viser også solid vekst i Europa og Norden, og ser sterk etterspørsel i USA for både faste og mobile Blue Light Cytoscopes (BLC).

Norne gjør også en bankrokkering, hvor Sparebanken Øst må vike for SpareBank 1 SMN.

«Blant de dyreste på pris/bok, samtidig blant de rimeligste på P/E,» noterer meglerhuset. I tillegg har egenkapitalbeviset nest høyest utbytte blant de største bankene og har underprestert relativt mot konkurrentene.

Norne har også Sparebanken Møre i sin portefølje med anbefalte aksjer. Egenkapitalbeviset omtales som det rimeligste av de største bankene på pris/bok. I tillegg betaler det ut det høyeste utbyttet av de store.

Gjensidige får beholde plassen etter svært gode kvartalstall. Analytikerne har jekket opp kursmålet fra 245 til 290 kroner, og det ventes at forsikringsmarkedet vil fortsette å levere.

Lerøy Seafood forsvarer også plassen sin. Aksjen omtales som rimelig, og Norne-analytikerne har kursmål 55 kroner. Det ventes høye volumer, men svake priser i andrekvartalsrapporten som legges frem 20. august

Utbytteaksjer

For investorer som kun ønsker utbytteaksjer, foreslår Norne å bytte ut Photocure og Navamedic med Rogaland Sparebank og Equinor.

Rogaland Sparebank «er nokså rimelig på P/E 10,4 2025e inntjening, men ikke rimeligst på pris/bok 1,39,» skriver Norne, med kursmål 150.

Om Equinor skrives det at oljeprisen har vært sterk til tross for fred mellom Iran og Israel. På kort sikt er det mulig med noe nedside i oljeprisen. Men til tross for dette fremstår Equinor som rimelig, og analytikerne har kursmål 290 kroner.