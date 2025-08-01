En farlig børshøst er under oppseiling

Etter langvarig seiping ble det altså i natt klart at USA ilegger Norge en tollsats på 15 prosent – identisk med den EU tidligere i sommer ble ilagt, og mer eller mindre helt i tråd med det som på forhånd var forventet. Norge eksporterte varer for rundt 60 milliarder kroner til USA i fjor, noe som ikke utgjorde mer enn om lag tre prosent av fjorårets samlede vareeksport. Med andre ord vil ikke de nye amerikanske tollsatsene, isolert sett, sende umiddelbare sjokkbølger inn mot norsk økonomi som sådan – en oppfatning som også råder blant investorene på Oslo Børs, ettersom børsen så langt i dag bare så vidt er i rødt territorium.

Selv sjømataksjene handles bare forsiktig ned, til tross for at rundt en femtedel av USA-eksporten er innenfor kategorien sjømat. De alt i alt milde kursutslagene illustrerer godt at de realøkonomiske konsekvensene for både USA-eksponerte enkelteksportører og for norsk økonomi er beskjedne – i det minste på kort sikt. Derimot kan tollkonsekvensene etter hvert bli mer alvorlige, ettersom tollsatsene samlet sett kan trigge de globale inflasjonsratene og derigjennom gi rom for nye renteoppganger internasjonalt. Det vil i så fall kunne slå hardt ut mot verdensøkonomien – noe som igjen vil være klart utfordrende for en liten, åpen økonomi som den norske.

Men disse potensielt mer kontraktive andrerundeeffektene av et helt nytt globalt tollregime hopper investorene her hjemme glatt bukk over. For Hovedindeksen på Oslo Børs har i sommer satt nye rekorder på løpende bånd, drevet frem av en sjelden høy investoroptimisme – som har stått seg godt, til tross for tilsig av flere ikke altfor imponerende andrekvartalsrapporter, som fra børsgigantene DNB og Aker BP. Vi mener derfor at kombinasjonen av utsikter til høyere, tolldrevne inflasjonsrater internasjonalt og en voldsom investoroptimisme ispedd historisk høye aksjekurser, er en farlig cocktail – som, på vei inn i en heseblesende norsk valgkamp, langt fra gir appetittvekkende børsrammer.

Derfor oppfordrer vi investorene til å trå varsomt på Oslo Børs i tiden som kommer – men vi tror fortsatt det er lurt å vekte seg opp mot børsens sparebanker, som stadig leverer sterke kvartalstall, inkludert generøse utbytter. Vi beholder derfor et bredt innslag av sparebanker i Kapital-porteføljen, som så langt i 2025 har utviklet seg bedre enn kursene ellers på Oslo Børs.

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital