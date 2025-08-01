Fem aksjer faller til all time low

Oslo Børs åpnet rett ned fredag morgen, i kjølvannet av at president Donald Trump strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder , som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del innfører USA toll på 15 prosent.

Ved lunsjtider er hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,4 prosent til 1.618,70. Det er så langt fredag omsatt aksjer for 915 millioner kroner.

To aksjer er i all time high. Public Property Invest stiger 1,2 prosent til 25,10 kroner, mens Matvarexpressen er uendret på 224 kroner.

Fem aksjer er i all time low. Avance Gas, som vil bli strøket fra Oslo Børs med siste handelsdag 22. august, stuper 14 prosent til 37 øre, mens Prosafe er ned 3,1 prosent til 3,26 kroner. SoftwareOne Holding er ned 2,7 prosent til 82,18 kroner og Dolphin Drilling faller 7,6 prosent til 0,85 øre. Proximar Seafood er ned 0,9 prosent til 1,165 kroner. Det er ingen nyheter fra noen av selskapene fredag.

Opp og ned

Trumps tollavklaring tynget lakseaksjene i åpningen fredag. I tillegg meldte Intrafish etter lunsj at lakseprisene på ukesbasis er de laveste på over tre og et halvt år.

Ved lunsj var det litt blandet med Salmar opp 0,2 prosent, mens Mowi faller 1,0 prosent. Grieg Seafood faller 0,9 prosent, mens Lerøy Seafood er ned 0,4 prosent. Salmon Evolution faller 3,6 prosent.

Biofish Holding melder etter lunsj at Langøylaks Holding 2 AS har kommet opp i eierandel på 97,50 prosent og nå vil erverve de resterende aksjene og deretter søke om å få Biofish Holding strøket fra Oslo Børs. I henhold til oppkjøpstilbudet av 6. juni er aksjene og warrents kjøpt til en kurs på henholdsvis 1,77 kroner pr aksje og 0,47 øre pr. warents.

Også Kongsberg Gruppen later til å bli påvirket av tollen, og aksjen er ned 1,8 prosent.

DOF Group meldte etter lunsj om at det hadde sikret seg to nye, langsiktige kontrakter i Brasil. Aksjen er ned rundt 0,5 prosent i kjølvannet av børsmeldingen. Aksjen var på det meste ned 1,6 prosent til 93,50 kroner før børsmeldingen fredag.