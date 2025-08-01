Fem aksjer faller til all time low

Oslo Børs åpnet rett ned fredag morgen, i kjølvannet av at president Donald Trump strammet inn tollregimet for rundt 70 land og områder , som følge av det han mener er en «nasjonal nødsituasjon» knyttet til USAs vedvarende handelsunderskudd. For Norges del innfører USA toll på 15 prosent.
Ved lunsjtider er hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,4 prosent til 1.618,70. Det er så langt fredag omsatt aksjer for 915 millioner kroner.
To aksjer er i all time high. Public Property Invest stiger 1,2 prosent til 25,10 kroner, mens Matvarexpressen er uendret på 224 kroner.
Fem aksjer er i all time low. Avance Gas, som vil bli strøket fra Oslo Børs med siste handelsdag 22. august, stuper 14 prosent til 37 øre, mens Prosafe er ned 3,1 prosent til 3,26 kroner. SoftwareOne Holding er ned 2,7 prosent til 82,18 kroner og Dolphin Drilling faller 7,6 prosent til 0,85 øre. Proximar Seafood er ned 0,9 prosent til 1,165 kroner. Det er ingen nyheter fra noen av selskapene fredag.
Opp og ned
Trumps tollavklaring tynget lakseaksjene i åpningen fredag. I tillegg meldte Intrafish etter lunsj at lakseprisene på ukesbasis er de laveste på over tre og et halvt år.
Ved lunsj var det litt blandet med Salmar opp 0,2 prosent, mens Mowi faller 1,0 prosent. Grieg Seafood faller 0,9 prosent, mens Lerøy Seafood er ned 0,4 prosent. Salmon Evolution faller 3,6 prosent.
Biofish Holding melder etter lunsj at Langøylaks Holding 2 AS har kommet opp i eierandel på 97,50 prosent og nå vil erverve de resterende aksjene og deretter søke om å få Biofish Holding strøket fra Oslo Børs. I henhold til oppkjøpstilbudet av 6. juni er aksjene og warrents kjøpt til en kurs på henholdsvis 1,77 kroner pr aksje og 0,47 øre pr. warents.
Også Kongsberg Gruppen later til å bli påvirket av tollen, og aksjen er ned 1,8 prosent.
DOF Group meldte etter lunsj om at det hadde sikret seg to nye, langsiktige kontrakter i Brasil. Aksjen er ned rundt 0,5 prosent i kjølvannet av børsmeldingen. Aksjen var på det meste ned 1,6 prosent til 93,50 kroner før børsmeldingen fredag.
Subsea 7 faller 1,6 prosent etter at flere meglerhus har justert sine anbefalinger og kursmål. Selskapet la torsdag frem regnskapstallene for andre kvartal.
RBC Capital Markets nedgraderer aksjen til sector perform fra outperform, med et kursmål på 230 kroner. SEB senker kursmålet til 238 fra 245 kroner, men gjentar kjøp. Danske Bank jekker ned fra 218 til 210 kroner og gjentar hold, mens DNB Carnegie opprettholder kjøpsanbefalingen og et kursmål på 220 kroner.
DNB Carnegie har i dag nedgradert MPC Container Ships fra hold til selg. Kursmålet jekkes imidlertid opp fra 15,20 til 15,90 kroner. Meglerhuset peker på at den reduserte utbyttepolitikken og nye nybyggingskontrakter tyder på økt investeringsvilje i et svakere fraktmarked. Aksjen stiger 0,7 prosent.
«Til tross for NAV på rundt 36 kroner pr. aksje, tror vi markedet forblir krevende, og aksjen fremstår som overkjøpt etter en oppgang på rundt 35 prosent siden forrige rapport», heter det i analysen.
Kvartalssesongen fortsetter, og fredag morgen la BW Energy frem kvartalstall. Aksjen faller 0,6 prosent, til tross for at selskapet slo analytikernes forventninger, og samtidig bekreftet nye oljefunn.
Aker steg 8,9 prosent torsdag etter nyheten om et samarbeid med OpenAI og Nscale om et AI-datasenter i Narvik. Fredag faller aksjen noe tilbake, og er nå ned 0,4 prosent.
Medistim stiger 4,1 prosent, uten at det er kommet andre nyheter enn at investor Øyvin Brøymer (76) fredag uttalte til Finansavisen at han har økt sin posisjon i selskapet og roser det opp i skyene.
Det har vært store svingninger i KMC Properties de siste månedene, og selskapet, som egentlig er et tomt skall uten verdier, har blitt en tradingfavoritt. Fredag morgen er aksjen opp 11 prosent til 0,15 kroner på høyt volum. Hittil i år har aksjen steget 212 prosent.
Oljeprisen er ned
Brent-oljen med levering i september er ned 1,6 prosent til 71,63 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,6 prosent til 68,84 dollar fatet.
Equinor og Aker BP er uendret, mens Vår Energi stiger 0,4 prosent. Selskapet opplyser fredag at vararepresentant for de ansatte i styret, Finn Volrat Pettersen, i dag har kjøpt 2.820 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 35,85 kroner pr aksje. Han eier etter dette 24.356 aksjer i Vår Energi.
Seacrest Petroleo Bermuda stiger 15,5 prosent etter at selskapet torsdag etter stengetid på Oslo Børs meldte at Nordnet Livsforsikring hadde kjøpt 7,3 millioner aksjer i selskapet, og at Nordnet Livsforsikring og Pensionsförsäkring da hadde kommet opp i en samlet eierandel på 5,24 prosent i selskapet, tilsvarende 28,8 millioner aksjer.