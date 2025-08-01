DNB-økonom: – Vi skal ikke utelukke rentekutt i august

– Det ville vært i strid med signalene Norges Bank har gitt, men vi skal ikke utelukke kutt i august, sier DNB-økonom Oddmund Berg til TV 2.

Han forventer flere rentekutt, men sier at spørsmålet bare er når det kommer.

– Vi har hatt et syn om at Norges Bank gjør det de har sagt. De ønsker å kutte renten, og den skal mest sannsynlig videre ned, sier han.

Berg mener tollsatsen på 15 prosent er akseptabel for Norge sin del, og forventer lite konsekvenser i den norske økonomien.

– Det er en liten del som rammes. Ola Nordmann trenger ikke å tenke mye på dette.

Sjeføkonom Øystein Sørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mener siste ord ikke er sagt om tollsatsen. Han forklarer til TV 2 at økt toll er dårlig for Norge, næringslivet og verden generelt.

Samtidig har han stor tro på norske bedrifter som selger til USA.

– Norske bedrifter er gode på å lete eter nye markeder. Satsen kan fremdeles endre seg, og jeg tror alle forstår at dette er en uforutsigbar situasjon. Siste ord er ikke sagt.

Rentebeslutningen kommer 14. august.

(©NTB)